Проезд на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной ограничат в Новосибирске — сроки и причина

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Движение на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной в Новосибирске будет ограничено из-за проведения земляных работ. Ограничения будут действовать до конца марта.
На ул. Семьи Шамшиных с 26 февраля по 26 марта проезжая часть будет сужена на 3,5 метра в районе дома № 95а. А на ул. Лазурной с 1 по 30 марта будет действовать ограничение от дома № 2 до дома № 4\4. Также на этом участке проезжая часть будет сужена на 3,5 метра.
Мэрия просит водителей быть внимательными и следовать правилам дорожного движения, а также обращать внимание на дорожные знаки.