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Участок дороги закроют

Проезд на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной ограничат в Новосибирске — сроки и причина

25 февраля 2024, 06:26
Фото: atas.info
Участок дороги закроют

Проезд на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной ограничат в Новосибирске

Проезд на двух улицах в Новосибирске будет ограничен до конца марта. Называем участки.

Движение на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной в Новосибирске будет ограничено из-за проведения земляных работ. Ограничения будут действовать до конца марта.

На ул. Семьи Шамшиных с 26 февраля по 26 марта проезжая часть будет сужена на 3,5 метра в районе дома № 95а. А на ул. Лазурной с 1 по 30 марта будет действовать ограничение от дома № 2 до дома № 4\4. Также на этом участке проезжая часть будет сужена на 3,5 метра.

Мэрия просит водителей быть внимательными и следовать правилам дорожного движения, а также обращать внимание на дорожные знаки.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Автомобиль#Эмилия Губарева#Ограничение движения
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