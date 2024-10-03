Движение транспорта ограничили в двух районах Новосибирска

Posted 3 октября, 06:41
Published 3 октября, 06:41
Modified 3 октября, 06:43
Updated 3 октября, 06:43
Из-за ремонтных работ сужена проезжая часть в районе дома по адресу Обская 50/2. Здесь рабочие устраняют повреждение электрического кабеля, предполагается, что затруднение для проезда автомобилей сохранится до 8 октября.
В Ленинском районе сложности для автомобилистов продлятся дольше. До 16 октября серьезно заужена улица Титова около дома №41/1. А до 22 октября закрыта улица Связистов в районе здания №182а. Проблемы связаны с ремонтными работами трубопроводов, которые проводит подразделение «Сибирской генерирующей компании».
Ранее мы рассказывали, что из-за продолжающихся ремонтных работ на трубопроводах многие горожане до сих пор остаются без отопления.
Но самые значительные проблемы автомобилисты испытывают из-за одновременного ремонта двух основных мостов через реку Обь. Попытка перебраться с берега на берег в час пик становиться серьезным испытанием для нервной системы.
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