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Posted 3 октября, 06:41

Published 3 октября, 06:41

Modified 3 октября, 06:43

Updated 3 октября, 06:43

Ограничения связаны с ремонтными работами

Движение транспорта ограничили в двух районах Новосибирска

3 октября 2024, 06:41
Фото: 1MI
Ограничения связаны с ремонтными работами
В Октябрьском и Ленинском районах частично закрыты дороги, сообщили в городской администрации.

Из-за ремонтных работ сужена проезжая часть в районе дома по адресу Обская 50/2. Здесь рабочие устраняют повреждение электрического кабеля, предполагается, что затруднение для проезда автомобилей сохранится до 8 октября.

В Ленинском районе сложности для автомобилистов продлятся дольше. До 16 октября серьезно заужена улица Титова около дома №41/1. А до 22 октября закрыта улица Связистов в районе здания №182а. Проблемы связаны с ремонтными работами трубопроводов, которые проводит подразделение «Сибирской генерирующей компании».

Ранее мы рассказывали, что из-за продолжающихся ремонтных работ на трубопроводах многие горожане до сих пор остаются без отопления.

Но самые значительные проблемы автомобилисты испытывают из-за одновременного ремонта двух основных мостов через реку Обь. Попытка перебраться с берега на берег в час пик становиться серьезным испытанием для нервной системы.

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#Артем Шершнев#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Заторы#Ограничение движения
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