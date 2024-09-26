«Я просто хочу домой!» — 8-балльные пробки сковали центр Новосибирска

Posted 26 сентября, 11:36
Published 26 сентября, 11:36
Modified 26 сентября, 11:38
Updated 26 сентября, 11:38
По данным сервисов геолокации, в Новосибирск вечером 26 сентября на многих улицах движение затруднено. По состоянию на 18-30 Яндекс.Карты оценивали интенсивность дорожных заторов в 8 баллов из 10 возможных. Стоит Красный проспект, Ипподромская, улицы Восход и Фабричная, традиционная пробка на Димитровском и Октябрьском мостах.
Ситуацию усугубляют многочисленные разрытия из-за ремонта на тепловых магистралях, что значительно сужает проезжую часть на отрезках десятков улиц как на правом, так и на левом берегу Оби.
«Я просто хочу домой с соревнований!», — пишет в сервисе 2GIS автомобилист, застрявший в пробке на Фабричной.
«Байден — козел! Займись своей загнивающей страной. С тобой жизнь только невыносимей», — иронизирует автовладелец, застрявший на Димитровском мосту.
«Перестаньте пропускать торопыг из правых рядов. Подумайте о тех, кто едет сзади!», — умоляет водитель, стоящий в пробке на Октябрьском мосту.