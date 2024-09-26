«Я просто хочу домой!» — 8-балльные пробки сковали центр Новосибирска

По данным сервисов геолокации, в Новосибирск вечером 26 сентября на многих улицах движение затруднено. По состоянию на 18-30 Яндекс.Карты оценивали интенсивность дорожных заторов в 8 баллов из 10 возможных. Стоит Красный проспект, Ипподромская, улицы Восход и Фабричная, традиционная пробка на Димитровском и Октябрьском мостах.

