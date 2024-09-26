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Posted 26 сентября, 11:36

Published 26 сентября, 11:36

Modified 26 сентября, 11:38

Updated 26 сентября, 11:38

Заторами скованы все основные городские магистрали

«Я просто хочу домой!» — 8-балльные пробки сковали центр Новосибирска

26 сентября 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney
Заторами скованы все основные городские магистрали
Дорожный коллапс фиксируют автолюбители вечером в четверг, 26 сентября.

По данным сервисов геолокации, в Новосибирск вечером 26 сентября на многих улицах движение затруднено. По состоянию на 18-30 Яндекс.Карты оценивали интенсивность дорожных заторов в 8 баллов из 10 возможных. Стоит Красный проспект, Ипподромская, улицы Восход и Фабричная, традиционная пробка на Димитровском и Октябрьском мостах.

Такая картина становится уже привычной для новосибирцевТакая картина становится уже привычной для новосибирцев
Такая картина становится уже привычной для новосибирцев. Фото: yandex.ru/maps

Ситуацию усугубляют многочисленные разрытия из-за ремонта на тепловых магистралях, что значительно сужает проезжую часть на отрезках десятков улиц как на правом, так и на левом берегу Оби.

«Я просто хочу домой с соревнований!», — пишет в сервисе 2GIS автомобилист, застрявший в пробке на Фабричной.
«Байден — козел! Займись своей загнивающей страной. С тобой жизнь только невыносимей», — иронизирует автовладелец, застрявший на Димитровском мосту.
«Перестаньте пропускать торопыг из правых рядов. Подумайте о тех, кто едет сзади!», — умоляет водитель, стоящий в пробке на Октябрьском мосту.
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#Артем Шершнев#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Движение#Авто
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