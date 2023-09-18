В Новосибирске ограничат движение на Ордынской трассе 19 сентября — пути объезда

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
«По информации Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, временное прекращение движения транспортных средств вводится на участке км 19+048 — км 27+195 автомобильной дороги „Новосибирск — Кочки — Павлодар“ 19 сентября в промежутке с 10 до 18 часов четыре раза по 30 минут с интервалами по 2 часа между прекращением движения», — рассказали в пресс-центре мэрии города Новосибирска.
Ограничения будут введены с 10.00 до 10.30 утра, с 12.30 до 13.00 и с 15.00 до 15.30 дня, а также с 17.30 до 18.00 вечера. Со стороны Новосибирска трассу перекроют за поселком 8 Марта, со стороны Ордынки — перед поселком Крупской. Причиной является необходимость замены опоры линии электропередач.
В период ограничений водители, едущие в Новосибирск, могут объехать ремонтников от поселка Крупской до поселка Верх-Тула с выходом на автомобильную дорогу «1 км а/д „Н-2123“ — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» и последующим движением по Советскому шоссе.
Те, кто желает выехать в сторону самой Ордынки, могут воспользоваться объездом через улицы Хилокскую и Петухова. Советское шоссе, поселок Верх-Тула и автомобильные дороги «1 км а/д „Н-2123“ — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» и «Новосибирск — Кочки — Павлодар» (старое направление) до транспортной развязки на 26 — м километре.