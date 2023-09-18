В Новосибирске ограничат движение на Ордынской трассе 19 сентября — пути объезда

Ограничения будут введены с 10.00 до 10.30 утра, с 12.30 до 13.00 и с 15.00 до 15.30 дня, а также с 17.30 до 18.00 вечера. Со стороны Новосибирска трассу перекроют за поселком 8 Марта, со стороны Ордынки — перед поселком Крупской. Причиной является необходимость замены опоры линии электропередач.