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На Ордынском шоссе отремонтируют опору ЛЭП

В Новосибирске ограничат движение на Ордынской трассе 19 сентября — пути объезда

18 сентября 2023, 10:49
Фото: 1MI
На Ордынском шоссе отремонтируют опору ЛЭП
19 сентября на несколько часов перекроют Ордынское шоссе. Причиной является ремонт ЛЭП.
«По информации Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, временное прекращение движения транспортных средств вводится на участке км 19+048 — км 27+195 автомобильной дороги „Новосибирск — Кочки — Павлодар“ 19 сентября в промежутке с 10 до 18 часов четыре раза по 30 минут с интервалами по 2 часа между прекращением движения», — рассказали в пресс-центре мэрии города Новосибирска.

Ограничения будут введены с 10.00 до 10.30 утра, с 12.30 до 13.00 и с 15.00 до 15.30 дня, а также с 17.30 до 18.00 вечера. Со стороны Новосибирска трассу перекроют за поселком 8 Марта, со стороны Ордынки — перед поселком Крупской. Причиной является необходимость замены опоры линии электропередач.

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В период ограничений водители, едущие в Новосибирск, могут объехать ремонтников от поселка Крупской до поселка Верх-Тула с выходом на автомобильную дорогу «1 км а/д „Н-2123“ — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» и последующим движением по Советскому шоссе.

Те, кто желает выехать в сторону самой Ордынки, могут воспользоваться объездом через улицы Хилокскую и Петухова. Советское шоссе, поселок Верх-Тула и автомобильные дороги «1 км а/д „Н-2123“ — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» и «Новосибирск — Кочки — Павлодар» (старое направление) до транспортной развязки на 26 — м километре.

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#Транспорт#Новосибирск#Дорога#Мэрия Новосибирска#Ограничение движения#Александр Ляхов#Ордынское шоссе
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