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Published Сегодня, 12:18

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Новосибирским водителям закроют две улицы из-за ремонта теплосетей

2 июня 2023, 12:18
Фото: 1MI
Закрытие улиц связано с ремонтом теплосетей

В Новосибирске из-за ремонта теплосетей закроют две улицы

В Новосибирске на неделю закроют две улицы. Это связано с ремонтом теплосетей.
«Будет закрыт проезд по улице Троллейной и сужено движение на два метра по улице Пархоменко», — сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».

Также в Калининском районе закроют движение транспорта по улице Народной в районе дома № 32.

Ограничение движения связано с ремонтом тепловых сетей после выявления дефектов по итогам проведения гидравлических испытаний. Работы начнутся уже завтра, полностью завершить их планируется к 7 июля.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Теплосети#Теплосеть#Вода#Водоснабжение#Ограничение движения
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