Новосибирским водителям закроют две улицы из-за ремонта теплосетей

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
«Будет закрыт проезд по улице Троллейной и сужено движение на два метра по улице Пархоменко», — сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».
Также в Калининском районе закроют движение транспорта по улице Народной в районе дома № 32.
Ограничение движения связано с ремонтом тепловых сетей после выявления дефектов по итогам проведения гидравлических испытаний. Работы начнутся уже завтра, полностью завершить их планируется к 7 июля.