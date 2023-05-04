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Кипяток польется из кранов! Новосибирцев предупредили о старте испытаний теплосетей

4 мая 2023, 07:16
Фото: 1MI

Мэрия Новосибирска опубликовала график испытания тепловых сетей

Энергетики в Новосибирске с 11 мая приступят к проведению испытаний тепловых сетей. В зонах теплоснабжения ТЭЦ после окончания отопительного сезона температуру воды в кранах повысят до максимума.

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление о том, что отопление в домах начнут отключат с 10 мая. После начнутся гидравлические испытания теплосетей.

Организацией, ответственной за проведение исследований, является ООО «НТСК». Нагрев сетевой воды начнется с 8 утра в дни испытаний. Специалисты будут проверять плотность и прочность тепловых сетей от централизованных теплоисточников на разных участках города в период с 11 мая по 18 августа.

 

Зоны и график испытаний в НовосибирскеЗоны и график испытаний в Новосибирске
Зоны и график испытаний в Новосибирске
Фото: Телеграм-канал СГК

Проведение испытаний начнется в зонах ТЭЦ-2 (Ленинский вывод), ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с 11 по 12 мая и закончится на ТЭЦ-2 (головной вывод) и ТЭЦ-4 (головной участок Северо-Восточного вывода) с 25 июля по 1 августа. Более подробная информация о проведении испытаний и списках улиц, где будет отключена горячая вода, будет опубликована перед началом исследований.

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#Алина Шефер#Вода#Отопление#Теплосети#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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