Кипяток польется из кранов! Новосибирцев предупредили о старте испытаний теплосетей

Проведение испытаний начнется в зонах ТЭЦ-2 (Ленинский вывод), ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с 11 по 12 мая и закончится на ТЭЦ-2 (головной вывод) и ТЭЦ-4 (головной участок Северо-Восточного вывода) с 25 июля по 1 августа. Более подробная информация о проведении испытаний и списках улиц, где будет отключена горячая вода, будет опубликована перед началом исследований.