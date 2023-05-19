В Новосибирске сузили дорогу на Свердлова из-за аварии на теплосетях

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
В связи с поломкой на теплотрассе рядом со Художественным музеем в Новосибирске, проезжую часть на улице Свердлова была перекрыта на 1,5 метра. В мэрии пояснили, что это временная мера.
Власти объяснили, что ООО «НТСК» проводит ремонтные работы на этом участке с 18 мая по 9 июня. Водителям рекомендуется быть внимательными к знакам.
Напомним, сейчас в Новосибирске СГК проводят гидравлические испытания теплосетей на прочность. Пропускают через трубопроводы кипяток под давлением, чтобы проверить на дефекты. Во время работ, как они сами предупреждали, могут возникать неполадки и аварии. В том числе «гейзеры», бьющие ключом из-под асфальта.