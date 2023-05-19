В Новосибирске сузили дорогу на Свердлова из-за аварии на теплосетях

Напомним, сейчас в Новосибирске СГК проводят гидравлические испытания теплосетей на прочность. Пропускают через трубопроводы кипяток под давлением, чтобы проверить на дефекты. Во время работ, как они сами предупреждали, могут возникать неполадки и аварии. В том числе «гейзеры», бьющие ключом из-под асфальта.