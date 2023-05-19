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В Новосибирске сузили дорогу на Свердлова из-за аварии на теплосетях

19 мая 2023, 02:03
Фото: 1MI
Коммунальная авария на Свердлова в Новосибирске привела к временному сужению дороги. Об этом сообщает мэрия.

В связи с поломкой на теплотрассе рядом со Художественным музеем в Новосибирске, проезжую часть на улице Свердлова была перекрыта на 1,5 метра. В мэрии пояснили, что это временная мера.

Власти объяснили, что ООО «НТСК» проводит ремонтные работы на этом участке с 18 мая по 9 июня. Водителям рекомендуется быть внимательными к знакам.

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Напомним, сейчас в Новосибирске СГК проводят гидравлические испытания теплосетей на прочность. Пропускают через трубопроводы кипяток под давлением, чтобы проверить на дефекты. Во время работ, как они сами предупреждали, могут возникать неполадки и аварии. В том числе «гейзеры», бьющие ключом из-под асфальта.

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#Алина Шефер#Дороги#Проезд#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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