Гейзер забил из-под земли возле жилых домой в Новосибирске

Горячая вода фонтаном хлещет из-под земли несколько дней подряд. Местные, устав обращаться в службы, рассказали о проблеме в соцсетях 17 сентября.
По данным СГК, причиной возникновения гейзера стал дефект на теплосети. Сейчас специалисты устраняют его.
«Перекрыли трубопровод на улице Республиканской на время ремонта. Стоит отметить, поломка не связана с отопительным сезоном, эти дома ещё не подключали», - рассказали в пресс-службе СГК.
Бригада работает оперативно. Они планируют устранить дефект к сегодняшнему вечеру.