Гейзер забил из-под земли возле жилых домой в Новосибирске

Жители улицы Республиканской, 9 в Новосибирске заявили о гейзере, который неделю бьет из-под асфальта. Сотрудники СГК уже приступили к устранению дефекта.

Горячая вода фонтаном хлещет из-под земли несколько дней подряд. Местные, устав обращаться в службы, рассказали о проблеме в соцсетях 17 сентября. По данным СГК, причиной возникновения гейзера стал дефект на теплосети. Сейчас специалисты устраняют его. «Перекрыли трубопровод на улице Республиканской на время ремонта. Стоит отметить, поломка не связана с отопительным сезоном, эти дома ещё не подключали», - рассказали в пресс-службе СГК. Бригада работает оперативно. Они планируют устранить дефект к сегодняшнему вечеру.