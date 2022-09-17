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Гейзер забил из-под земли возле жилых домой в Новосибирске

Сегодня, 08:20
Фото: Роман Васильев
Жители улицы Республиканской, 9 в Новосибирске заявили о гейзере, который неделю бьет из-под асфальта. Сотрудники СГК уже приступили к устранению дефекта.

Горячая вода фонтаном хлещет из-под земли несколько дней подряд. Местные, устав обращаться в службы, рассказали о проблеме в соцсетях 17 сентября.

По данным СГК, причиной возникновения гейзера стал дефект на теплосети. Сейчас специалисты устраняют его.

«Перекрыли трубопровод на улице Республиканской на время ремонта. Стоит отметить, поломка не связана с отопительным сезоном, эти дома ещё не подключали», - рассказали в пресс-службе СГК.

Бригада работает оперативно. Они планируют устранить дефект к сегодняшнему вечеру.

 

 

#Город#Новосибирск#СГК#Авария#Тепло#Алина Шефер
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