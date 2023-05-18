atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Изображение материала

Отключения горячей воды 19 мая в Новосибирске: тысячи домов и десятки улиц

18 мая 2023, 08:14
Фото: 1MI
Адреса отключений горячей воды в Новосибирске 19 мая

В Новосибирске свыше 30 улиц останутся без горячей воды 19 мая

С 19 мая 2023 года в городе Новосибирске начнут проверку на прочность и плотность тепловых сетей, производимых ТЭЦ-3. В связи с этим испытаниями без горячей воды останутся ряд домов Ленинского и Кировского районов до 31 мая 2021 года.

Представители СГК предоставили график отключения горячей воды в выбранных домах. В нескольких домах Кировского района горячая вода будет отключена по адресам: улицы Комсомольская, Герцена, Петухова, Зорге, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев и другие.

В Ленинском районе жильцам многоэтажных домов на улицах Станиславского, Немировича-Данченко, которые находятся на четной стороне от Троллейной.

Придется греть воду подручными средствами и буквально мыться в тазах до 31 мая включительно. Важно отметить, бывают случаи, когда испытания на участках задерживаются, тогда водоснабжение могут дать чуть позже – обычно сроки варьируются от 1 до 3 дней. По графику, без воды горожане будут обходиться порядка 2 недель.

Напомним, новосибирцы могут узнать дату, сроки и адреса отключений горячей воды на официальном сайте СГК. Либо на портале «Мой Новосибирск» и онлайн карте в материале Atas.info ниже.

 

Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
Узнать подробнее

В каких еще домах Новосибирске сейчас нет кипятка в кранах:

Без горячей воды сейчас живут десятки улиц в Калининском районе. Их отключили несколько дней назад по плану СГК.

Энергетики там проверяют давлением трубопровод. Предупреждают, что могут возникать ЧП, связанные с выходом воды из грунта. Поэтому водителям стоит обращать внимание на знаки и выбирать место для парковки с умом, а пешеходам - внимательно смотреть под ноги.

Есть в мегаполисе также несколько аварийных отключений горячей воды в Кировском и Октябрьском районах. Это единичные случаи – около 20 домов без горячего водоснабжения. А всего их будет с 19 мая около 3 тысяч.

График отключения горячей воды по районам Новосибирска в мае 2023 опубликован СГК
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске#Общество#Отключение#Горячая вода#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирской области стали рассылать повестки на военные сборы
Сегодня, 05:42
Новосибирцам назвали города в Турции, куда лучше не ездить после выборов президента
16 мая 07:51
Отключения горячей воды 18 мая в Новосибирске: тысячи домов и десятки улиц
Вчера, 22:56
Роман с подчиненной мог стать причиной увольнения гендиректора «Вектор»
Сегодня, 03:11
Устали ждать: новосибирцы сами соорудили ступеньки на лестнице у Речного вокзала
Сегодня, 02:42
В Новосибирске построят 43-этажный небоскреб на улице Ипподромской
Сегодня, 04:00