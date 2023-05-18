Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Представители СГК предоставили график отключения горячей воды в выбранных домах. В нескольких домах Кировского района горячая вода будет отключена по адресам: улицы Комсомольская, Герцена, Петухова, Зорге, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев и другие.
В Ленинском районе жильцам многоэтажных домов на улицах Станиславского, Немировича-Данченко, которые находятся на четной стороне от Троллейной.
Придется греть воду подручными средствами и буквально мыться в тазах до 31 мая включительно. Важно отметить, бывают случаи, когда испытания на участках задерживаются, тогда водоснабжение могут дать чуть позже – обычно сроки варьируются от 1 до 3 дней. По графику, без воды горожане будут обходиться порядка 2 недель.
Напомним, новосибирцы могут узнать дату, сроки и адреса отключений горячей воды на официальном сайте СГК. Либо на портале «Мой Новосибирск» и онлайн карте в материале Atas.info ниже.
Без горячей воды сейчас живут десятки улиц в Калининском районе. Их отключили несколько дней назад по плану СГК.
Энергетики там проверяют давлением трубопровод. Предупреждают, что могут возникать ЧП, связанные с выходом воды из грунта. Поэтому водителям стоит обращать внимание на знаки и выбирать место для парковки с умом, а пешеходам - внимательно смотреть под ноги.
Есть в мегаполисе также несколько аварийных отключений горячей воды в Кировском и Октябрьском районах. Это единичные случаи – около 20 домов без горячего водоснабжения. А всего их будет с 19 мая около 3 тысяч.