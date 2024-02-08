В Новосибирске продлили ограничения движения на площади Будагова

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал постановление о продлении ограничений на движение автотранспорта на площади Будагова до 31 марта текущего года «в связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью „Производственная фирма „ВИС“ работ по строительству объекта „Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска“».