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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:22

Строительство моста должно было быть завершено в конце 2023 года

В Новосибирске продлили ограничения движения на площади Будагова

8 февраля 2024, 06:18
Фото: 2GIS
Строительство моста должно было быть завершено в конце 2023 года
Из-за срывов сроков строительства четвертого моста через Обь на площади Будагова продлили ограничения на движение транспорта, которые должны были быть сняты 15 февраля

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал постановление о продлении ограничений на движение автотранспорта на площади Будагова до 31 марта текущего года «в связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью „Производственная фирма „ВИС“ работ по строительству объекта „Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска“».

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Раннее предполагалось, что все ограничения для транспорта будут сняты 15 февраля.

Планировалось, что стройка четвертого моста будет завершена до конца 2023, однако в декабре в группе «ВИС» заявили, что окончание работ запланировано на 4 квартал 2024 года.

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#Транспорт#Новосибирск#Площадь Будагова#Ограничение движения#4 мост
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