В Новосибирске продлили ограничения движения на площади Будагова

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал постановление о продлении ограничений на движение автотранспорта на площади Будагова до 31 марта текущего года «в связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью „Производственная фирма „ВИС“ работ по строительству объекта „Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска“».
Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Раннее предполагалось, что все ограничения для транспорта будут сняты 15 февраля.
Планировалось, что стройка четвертого моста будет завершена до конца 2023, однако в декабре в группе «ВИС» заявили, что окончание работ запланировано на 4 квартал 2024 года.