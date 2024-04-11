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Бастрыкин заинтересовался новосибирской матерью после эфира «Мужское/Женское»

Бастрыкин заинтересовался избивающей детей матерью после эфира «Мужское/Женское»

11 апреля 2024, 04:48
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался новосибирской матерью после эфира «Мужское/Женское»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Каргатского района, ребенок которой выпал из колыбели. Бастрыкин поручил региональному ведомству подготовить доклад о расследовании уголовного дела.

Речь идет о нашумевшей истории в марте-2024, когда трехмесячный ребенок 21-летней жительницы села Набережное получил тяжелые травмы. После этого всплыло множество подробностей. Оказалось, что Анастасия и отец ее детей не расписаны, старший ребенок (ему 1 год и 7 месяцев), кочует от дедушки к родителям и обратно.

Родители Анастасии и ее окружение сомневается, что ей можно доверять детей. В доме антисанитарные условия, есть проблемы с едой. Выплаты на детей идут не по назначению, уверены знакомые пары. Активисты обращались в органы опеки, но детей у пары так и не забрали.

Также Анастасия и Антон в марте успели слетать на съемки программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Это произошло в то самое время, когда ребенок уже был в больнице. Эфир вышел 10 апреля. После этого ведущий Александр Гордон заявил о преступной халатности должностных лиц новосибирских органов опеки.

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Следователи возбудили уголовное дело о неисполнение родительских обязанностей. Матери грозят исправительные работы, штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.

Старший ребенок сейчас находится с дедушкой.

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