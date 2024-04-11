Бастрыкин заинтересовался избивающей детей матерью после эфира «Мужское/Женское»

Родители Анастасии и ее окружение сомневается, что ей можно доверять детей. В доме антисанитарные условия, есть проблемы с едой. Выплаты на детей идут не по назначению, уверены знакомые пары. Активисты обращались в органы опеки, но детей у пары так и не забрали.