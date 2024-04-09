Бастрыкин заинтересовался новосибирцем, которому ампутировали ногу из-за ошибки

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у регионального ведомства по ситуации с жителем Новосибирска. Мужчина лишился ноги из-за неправильного диагноза, который ставили несколько раз.
Услуга была оказана некачественно, в итоге пациенту ампутировали ногу. В новосибирском ведомстве проводят проверку.
Зимой-2022 у мужчины резко заболела нога. Сначала симптомы списали на растяжение связок, потом выявили тромбоз вен. В итоге ему диагностировали некроз тканей, стопу пришлось удалить.