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Бастрыкин заинтересовался новосибирцем, которому ампутировали ногу из-за ошибки

Бастрыкин заинтересовался новосибирцем, которому ампутировали ногу из-за ошибки

9 апреля 2024, 06:11
Фото: 1MI
У мужчины резко заболела нога. Сначала симптомы списали на растяжение связок, потом выявили тромбоз вен. В итоге ему диагностировали некроз тканей, стопу пришлось удалить.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у регионального ведомства по ситуации с жителем Новосибирска. Мужчина лишился ноги из-за неправильного диагноза, который ставили несколько раз.

Услуга была оказана некачественно, в итоге пациенту ампутировали ногу. В новосибирском ведомстве проводят проверку.

Зимой-2022 у мужчины резко заболела нога. Сначала симптомы списали на растяжение связок, потом выявили тромбоз вен. В итоге ему диагностировали некроз тканей, стопу пришлось удалить.

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#Общество#Медицина#Пациенты#Александр Бастрыкин#Алёна Рогонова#Врачебная ошибка
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