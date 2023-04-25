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Мэр Новосибирска раскритиковал темпы ямочного ремонта в городе

25 апреля 2023, 01:47
Фото: 1MI
Дороги Новосибирска по-прежнему в ямах и ухабах

В Новосибирске объем ямочного ремонта недостаточен: мэр Анатолий Локоть

Весенний ямочный ремонт дорог в Новосибирске выполняют в недостаточных объемах. Анатолий Локоть потребовал активизировать дорожные работы

Мэр Новосибирска недоволен темпами ямочного ремонта городских магистралей. По словам главы муниципалитета, дорожные службы прилагают недостаточно усилий, чтобы залатать выбоины, появившиеся на асфальте весной.

"Считаю совершенно недостаточными объемы ямочного ремонта. То, что вы назвали, едва превышает полторы тысячи квадратных метров. Погода установилась теплая сейчас, темпы должные быть увеличены", - отреагировал Локоть на доклад главы городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева в ходе аппаратного совещания во вторник, 25 апреля.

Согласно данным профильного департамента, на текущий момент литым асфальтом отремонтировано 577 квадратных метров дорожного покрытия, холодным асфальтом 238, рециклером 268 и горячим асфальтом 445 кв. м.

Ранее Анатолий Локоть требовал от подчиненных полностью завершить ямочный ремонт до начала мая.

  

 

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#Ремонт#Дороги#Ямы#Город#Новосибирск
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