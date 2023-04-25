"Считаю совершенно недостаточными объемы ямочного ремонта. То, что вы назвали, едва превышает полторы тысячи квадратных метров. Погода установилась теплая сейчас, темпы должные быть увеличены", - отреагировал Локоть на доклад главы городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева в ходе аппаратного совещания во вторник, 25 апреля.