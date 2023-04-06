Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По мнению начальника муниципального управления автомобильных дорог, масштабные разрушения дорожного полотна каждой весной в Новосибирске стоит считать обыденным явлением, столь же неизбежным, как и наступление весны.
"Для наших сибирских условий эта ситуация нормальная. В связи с переходом через ноль температуры окружающего воздуха дороги, конечно, приходят в негодность. Особенно те, которые раньше были подвержены каким-либо разрушениям", - заявил Сергей Эпов в четверг, 6 апреля, в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
По словам чиновника, ровно такие же "нормальные" процессы происходят каждой весной в США и Канаде.
Сейчас, по данным управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска, в ремонте нуждается около 165 тысяч квадратных метров городских магистралей. И это только предварительная оценка – из-за скачков температуры воздуха разрушение асфальта продолжается. Мэр Анатолий Локоть заявил, что весь ямочный дорожный ремонт должен быть завершен к майским праздникам.