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В Новосибирске мэрия считает "нормальным" исчезновение асфальта вместе со снегом

6 апреля 2023, 06:17
Фото: 1MI
Ямы на дорогах - привычная картина для жителей Новосибирска

Разбитые дороги в Новосибирске в мэрии назвали "нормальным явлением"

Весеннее разрушение городских магистралей следует считать нормальным процессом и относится к нему, как к неизбежности, заявил руководитель управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов на пресс-конференции 6 апреля 2023.

По мнению начальника муниципального управления автомобильных дорог, масштабные разрушения дорожного полотна каждой весной в Новосибирске стоит считать обыденным явлением, столь же неизбежным, как и наступление весны.

"Для наших сибирских условий эта ситуация нормальная. В связи с переходом через ноль температуры окружающего воздуха дороги, конечно, приходят в негодность. Особенно те, которые раньше были подвержены каким-либо разрушениям", - заявил Сергей Эпов в четверг, 6 апреля, в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

По словам чиновника, ровно такие же "нормальные" процессы происходят каждой весной в США и Канаде.

Сейчас, по данным управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска, в ремонте нуждается около 165 тысяч квадратных метров городских магистралей. И это только предварительная оценка – из-за скачков температуры воздуха разрушение асфальта продолжается. Мэр Анатолий Локоть заявил, что весь ямочный дорожный ремонт должен быть завершен к майским праздникам.

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#Дороги#Ремонт#Ямы#Город#Новосибирск#Мэрия
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