Сейчас, по данным управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска, в ремонте нуждается около 165 тысяч квадратных метров городских магистралей. И это только предварительная оценка – из-за скачков температуры воздуха разрушение асфальта продолжается. Мэр Анатолий Локоть заявил, что весь ямочный дорожный ремонт должен быть завершен к майским праздникам.