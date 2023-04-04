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Published Сегодня, 03:57
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал от подчиненных полностью привести дороги города в относительный порядок в самые короткие сроки. Сейчас, по данным муниципального управления автомобильных дорог, в ремонте нуждается около 165 тысяч квадратных метров городских магистралей. И это только предварительная оценка – из-за скачков температуры воздуха из плюса в минус традиционное весеннее разрушение асфальта продолжается.
"Нам нужно развернуть работы до майских праздников. И в нормативное состояние основную часть магистральных дорог, я ставлю задачу, привести до майских праздников", - заявил глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания во вторник, 4 апреля.
Между тем, с одной стороны, еще заводы по производству асфальта не начали работать в полную силу, с другой – не завершены все конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для дорожного ремонта. По словам руководителя управления автомобильных дорог мэрии Сергея Эпова, в полном объеме ямочный ремонт в Новосибирске планируется начать в середине апреля.