Между тем, с одной стороны, еще заводы по производству асфальта не начали работать в полную силу, с другой – не завершены все конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для дорожного ремонта. По словам руководителя управления автомобильных дорог мэрии Сергея Эпова, в полном объеме ямочный ремонт в Новосибирске планируется начать в середине апреля.