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Когда в Новосибирске отремонтируют дороги: мэр назвал финальные даты

4 апреля 2023, 03:57
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Новосибирске традиционно асфальт с дорог исчезает вместе со снегом

В Новосибирске масштабный ямочный ремонт дорог начнется в середине апреля

Полностью завершить ямочный ремонт дорог в Новосибирске в кратчайшие сроки потребовал мэр Анатолий Локоть. При этом еще не закончены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал от подчиненных полностью привести дороги города в относительный порядок в самые короткие сроки. Сейчас, по данным муниципального управления автомобильных дорог, в ремонте нуждается около 165 тысяч квадратных метров городских магистралей. И это только предварительная оценка – из-за скачков температуры воздуха из плюса в минус традиционное весеннее разрушение асфальта продолжается.

"Нам нужно развернуть работы до майских праздников. И в нормативное состояние основную часть магистральных дорог, я ставлю задачу, привести до майских праздников", - заявил глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания во вторник, 4 апреля.

Между тем, с одной стороны, еще заводы по производству асфальта не начали работать в полную силу, с другой – не завершены все конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для дорожного ремонта. По словам руководителя управления автомобильных дорог мэрии Сергея Эпова, в полном объеме ямочный ремонт в Новосибирске планируется начать в середине апреля.

 

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