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Published Сегодня, 02:33

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Updated Сегодня, 02:33

Растаявший Новосибирск: смотрим фото весеннего кошмара с улиц города

31 марта 2023, 02:33
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Новосибирская весна развивает у горожан прыгучесть

Новосибирск утопает в лужах и грязи: 10 фото весеннего города

Несмотря на похолодание, новосибирцы продолжают тонуть в лужах, месить грязь ногами и пытаться уворачиваться от струй воды, вылетающей из-под колес автомобилей. Да еще и асфальт, как это обычно бывает, частично пропал вместе со снегом

Мутные потоки талой воды на проезжей части и тротуарах, липкая грязь во дворах, пустые бутылки и отходы жизнедеятельности животных, показавшиеся из-под тающего снега. Такую картину жители Новосибирска привычно наблюдают из года в год весной. 

Перейти весной дорогу даже на зеленый сигнал светофора - непростое занятиеПерейти весной дорогу даже на зеленый сигнал светофора - непростое занятие
Перейти весной дорогу даже на зеленый сигнал сфетофора - непростое занятиеПерейти весной дорогу даже на зеленый сигнал сфетофора - непростое занятие
Перейти весной дорогу даже на зеленый сигнал сфетофора - непростое занятиеПерейти весной дорогу даже на зеленый сигнал сфетофора - непростое занятие
Перейти весной дорогу даже на зеленый сигнал светофора - непростое занятие
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В некоторых местах машины буквально крадутся по дорожному полотну, скрытому водой от глаз водителя. На дне лужи может ожидать любой сюрприз - от огромной выбоины в асфальте до незакрытого коммунального люка. 

Кажду весну соцсети пестрят постами о пробитых колесах и поврежденной ходовой части в таких лужах. В некоторых местах проблемы дорожного покрытия не устраняют годами
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Там же, где дорожное полотно более-менее проглядыввется из-под слоя воды, некоторые автолюбители поддают газ. И тут уже надо пешеходам быть максимально бдительными. 

Вряд ли кому-то захочется попасть под такой фонтан из-под колесВряд ли кому-то захочется попасть под такой фонтан из-под колес
Вряд ли кому-то захочется попасть под такой фонтан из-под колесВряд ли кому-то захочется попасть под такой фонтан из-под колес
Вряд ли кому-то захочется попасть под такой фонтан из-под колес
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В парках особенно не погуляешь. Казалось бы, уж здесь зимой должны были расчищать дорожки и вывозить или складировать снег так, чтобы весной люди могли смело выходить на прогулку. Но нет. 

В парке "Березовая роща" в лужи накидали паллеты, чтобы люди не замочили ногиВ парке "Березовая роща" в лужи накидали паллеты, чтобы люди не замочили ноги
А в сквере Сибиряков-Гвардейцев к некоторым лавочкам и вовсе не подойтиА в сквере Сибиряков-Гвардейцев к некоторым лавочкам и вовсе не подойти
В парке "Березовая роща" в лужи накидали паллеты, чтобы люди не замочили ноги
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Асфальт растаял вместе со снегом как на крупных магистралях, так и на внутриквартальных проездах.

"Зато гонять не будут", - довольно судачат пенсионерки во дворах
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Ну и заглянем по дворы. Из-под растаявшего снега появляется не только прошлогодний мусор, но и, например, признаки раскопок компании СГК. Энергетики, вероятно, латали трубу по осени, а в порядок окончательно поверхность за собой не привели.

Далеко не все дети захотят играть на такой площадкеДалеко не все дети захотят играть на такой площадке
Далеко не все дети захотят играть на такой площадке
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В каких-то дворах в небольшие озера превратились цветочные клумбы и в воде красиво отражаются стены многоэтажек

Будь это озерцо поглубже, дети могли бы плавать по нему на самодельных плотах
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Через пару недель все окончательно высохнет. И тогда начнется другая извечная новосибирская проблема - пыль в воздухе. Но это уже другая история, хоть и связанная с той, что мы только что рассказали.

Среди бесконечной грязи растявшее ледовое поле на стадионе "Сибсельмаш" выглядит оптимистично и как-бы намекает: все будет хорошо
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Артем Шершнев#Фото#Весна#Лужи#Город#Новосибирск
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