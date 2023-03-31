Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:33
Updated Сегодня, 02:33
Мутные потоки талой воды на проезжей части и тротуарах, липкая грязь во дворах, пустые бутылки и отходы жизнедеятельности животных, показавшиеся из-под тающего снега. Такую картину жители Новосибирска привычно наблюдают из года в год весной.
В некоторых местах машины буквально крадутся по дорожному полотну, скрытому водой от глаз водителя. На дне лужи может ожидать любой сюрприз - от огромной выбоины в асфальте до незакрытого коммунального люка.
Там же, где дорожное полотно более-менее проглядыввется из-под слоя воды, некоторые автолюбители поддают газ. И тут уже надо пешеходам быть максимально бдительными.
В парках особенно не погуляешь. Казалось бы, уж здесь зимой должны были расчищать дорожки и вывозить или складировать снег так, чтобы весной люди могли смело выходить на прогулку. Но нет.
Асфальт растаял вместе со снегом как на крупных магистралях, так и на внутриквартальных проездах.
Ну и заглянем по дворы. Из-под растаявшего снега появляется не только прошлогодний мусор, но и, например, признаки раскопок компании СГК. Энергетики, вероятно, латали трубу по осени, а в порядок окончательно поверхность за собой не привели.
В каких-то дворах в небольшие озера превратились цветочные клумбы и в воде красиво отражаются стены многоэтажек
Через пару недель все окончательно высохнет. И тогда начнется другая извечная новосибирская проблема - пыль в воздухе. Но это уже другая история, хоть и связанная с той, что мы только что рассказали.