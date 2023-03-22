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Posted Сегодня, 02:53

Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

Опубликован точный прогноз погоды в Новосибирске на апрель 2023

22 марта 2023, 02:53
Фото: 1MI
Апрель будет теплым месяцем
Синоптики составили уточненный прогноз погоды в Новосибирске на апрель 2023 года – в этом месяце будет плюсовая температура до +15 ℃.

«Яндекс. Погода» прогнозирует плюсовые температуры после 10 апреля. К 15 числу потеплеет до +8 ℃. К концу месяца потеплеет до +13…+15 ℃.

При этом большая часть апреля будет пасмурной – сервис обещает только 2 ясных дня, 12 дней с дождями и 15 дней с переменной облачностью. Средняя температура +8 ℃.

World Weather представил более оптимистичный прогноз на апрель. В Новосибирске будет 11 солнечных дней и 15 с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют потепление с 4 апреля до +10 ℃.

Также читайте о том, что трем районам в регионе грозит подтопление в связи с потеплением. 

Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Погода#Новосибирск
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