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Published Сегодня, 02:53
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«Яндекс. Погода» прогнозирует плюсовые температуры после 10 апреля. К 15 числу потеплеет до +8 ℃. К концу месяца потеплеет до +13…+15 ℃.
При этом большая часть апреля будет пасмурной – сервис обещает только 2 ясных дня, 12 дней с дождями и 15 дней с переменной облачностью. Средняя температура +8 ℃.
World Weather представил более оптимистичный прогноз на апрель. В Новосибирске будет 11 солнечных дней и 15 с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют потепление с 4 апреля до +10 ℃.
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