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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023

21 марта 2023, 06:02
Фото: 1MI
Три района попали в зону подтопления в Новосибирской области
Три района и 137 СНТ в Новосибирской области находятся в зоне риска в период половодья. Об этом рассказал глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов на пресс-конференции в ТАСС 21 марта.
«Наиболее опасное направление в нашем регионе – это река Карасук. Также в зоне повышенного контроля Краснозерский, Кочковский и Карасукский районы, село Пихтовка в Колыванском районе и 137 садовых обществ», - перечислил для Atas.info Орлов.

Он отметил, что спасатели будут работать на трех направлениях: южном, восточном и северном. На проблемных территориях сформируют дополнительные гидропосты.

«Южное направление самое сложное. В прошлом году решением губернатора были выделены средства, на которые завершили проектирование спрямления реки Карасук. Скоро начнем работы и думаю, в течение 2 лет избавимся от проблем на этом участке», - сказал начальник ГУ МЧС Новосибирской области.

Также по словам Виктора Орлова, специалисты уже очищают улицы, водопропускные системы от талого снега. На этой неделе начали распиловку льда.   

Напомним, в 2022 году в сезон весеннего половодья в Новосибирске затапливало следующие дачные сообщества: «Зеленый мыс», «Геолог», «Геофизик», «Строймашевец», «Молодость» и «Волна», «Дорожник», «Театральный», «Отдых-2», «Здоровье» и «Путеец».

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#Паводок#Потоп#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Алина Шефер
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