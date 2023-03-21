Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023

Три района и 137 СНТ в Новосибирской области находятся в зоне риска в период половодья. Об этом рассказал глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов на пресс-конференции в ТАСС 21 марта.

«Наиболее опасное направление в нашем регионе – это река Карасук. Также в зоне повышенного контроля Краснозерский, Кочковский и Карасукский районы, село Пихтовка в Колыванском районе и 137 садовых обществ», - перечислил для Atas.info Орлов. Он отметил, что спасатели будут работать на трех направлениях: южном, восточном и северном. На проблемных территориях сформируют дополнительные гидропосты. «Южное направление самое сложное. В прошлом году решением губернатора были выделены средства, на которые завершили проектирование спрямления реки Карасук. Скоро начнем работы и думаю, в течение 2 лет избавимся от проблем на этом участке», - сказал начальник ГУ МЧС Новосибирской области. Также по словам Виктора Орлова, специалисты уже очищают улицы, водопропускные системы от талого снега. На этой неделе начали распиловку льда. Напомним, в 2022 году в сезон весеннего половодья в Новосибирске затапливало следующие дачные сообщества: «Зеленый мыс», «Геолог», «Геофизик», «Строймашевец», «Молодость» и «Волна», «Дорожник», «Театральный», «Отдых-2», «Здоровье» и «Путеец». Река Тула вышла из берегов и затопила новосибирский СНТ «Ложок» Узнать подробнее