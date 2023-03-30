Поселок Озерный под Новосибирском затопило талой водой - что там происходит 30 марта

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Новосибирцы рассказали, что талая вода затопила 28 марта порядка 5 таунхаусов, и еще около 40 многоквартирных домов. Они обзвонили все инстанции, включая администрацию, но помощь им своевременно не прислали. Сейчас сотрудники Мочищенского сельсовета проводит восстановительные работы под контролем прокуроров региона.
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды для проверки на вирусы и кишечную палочку. В поселке у жителей начали фиксировать различные заболевания.
«Затопило полностью весь поселок – дороги, лес, аптеки, магазины, дома. Сейчас у нас нет питьевой воды. При этом системы водоснабжения не затоплены, сейчас их проверяют», - описала ситуацию Atas.info на 30 марта местная жительница Юлия.
Местные власти готовятся развернуть временный пункт размещения людей, если ситуация ухудшится.