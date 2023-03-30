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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Поселок Озерный под Новосибирском затопило талой водой - что там происходит 30 марта

30 марта 2023, 09:40
Фото: предоставила местная жительница
Поселок Озерный затопило снегом

Под Новосибирском прокуратура проверит затопленный поселок Озерный

Жители таунхаусов в поселке Озерный под Новосибирском пожаловались ранее Atas.info на потоп, который никто не спешит устранять. В инцидент вмешалась прокуратура.

Новосибирцы рассказали, что талая вода затопила 28 марта порядка 5 таунхаусов, и еще около 40 многоквартирных домов. Они обзвонили все инстанции, включая администрацию, но помощь им своевременно не прислали. Сейчас сотрудники Мочищенского сельсовета проводит восстановительные работы под контролем прокуроров региона.

Таунхаусы затопило талой водой в поселке Озерный под Новосибирском
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Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды для проверки на вирусы и кишечную палочку. В поселке у жителей начали фиксировать различные заболевания.

«Затопило полностью весь поселок – дороги, лес, аптеки, магазины, дома. Сейчас у нас нет питьевой воды. При этом системы водоснабжения не затоплены, сейчас их проверяют», - описала ситуацию Atas.info на 30 марта местная жительница Юлия.

Местные власти готовятся развернуть временный пункт размещения людей, если ситуация ухудшится.

В коттеджном поселке под Новосибирском отключили питьевую воду после потопа
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#Алина Шефер#Прокуратура#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Потоп
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