Поселок Озерный под Новосибирском затопило талой водой - что там происходит 30 марта

Новосибирцы рассказали, что талая вода затопила 28 марта порядка 5 таунхаусов, и еще около 40 многоквартирных домов. Они обзвонили все инстанции, включая администрацию, но помощь им своевременно не прислали. Сейчас сотрудники Мочищенского сельсовета проводит восстановительные работы под контролем прокуроров региона.