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Таунхаусы затопило талой водой в поселке Озерный под Новосибирском

29 марта 2023, 02:30
Фото: предоставила героиня публикации
Таунхаусы затопило под Новосибирском
Около 5 таунхаусов затопило после таяния снега в поселке Озерный под Новосибирском. Одна из пострадавших жительниц Юлия Щитченко рассказала о ситуации в беседе с Atas.info.

Потоп произошел вечером 28 марта в микрорайоне Уютный на улице Центральная аллея. Девушка проживает в доме №38. С ее слов вода в квартире поднялась уже на 3 см.

«Вода хлынула из унитаза вчера вечером и продолжает заливать квартиру. Всю ночь мы черпали воду с пола ведрами. Не спали и наши соседи. Всего затопило около 5 домов, в каждой по 5 квартир, весь поселок, считай, лес, трассу — краснояровское шоссе», — рассказала Atas.info Юлия.

Сибирячка пояснила, что все жильцы вчера буквально атаковали телефоны коммунальных служб, даже обращались в МЧС. Но помочь им никто не смог.

Дома утопают в воде и сегодня, 29 марта. Уже испорчена вся мебель и одежда.

Журналисту Atas.info не удалось дозвониться до УК таунхаусов на улице Центральная аллея. Поговорить удалось только с сотрудником строительной компании «Уютный», которая, как оказалось, не имеет отношения к жилым домам.

«Мы занимаемся только многоквартирными домами в этом районе, а таунхаусы вдоль дороги принадлежат другой компании. Люди сами оставляли снег возле домов, поэтому по весне он растаял и затопил все вокруг», - сказали специалисты, знающие о ситуации.
#Потоп#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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