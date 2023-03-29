Таунхаусы затопило талой водой в поселке Озерный под Новосибирском

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Published Сегодня, 02:30
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Потоп произошел вечером 28 марта в микрорайоне Уютный на улице Центральная аллея. Девушка проживает в доме №38. С ее слов вода в квартире поднялась уже на 3 см.
«Вода хлынула из унитаза вчера вечером и продолжает заливать квартиру. Всю ночь мы черпали воду с пола ведрами. Не спали и наши соседи. Всего затопило около 5 домов, в каждой по 5 квартир, весь поселок, считай, лес, трассу — краснояровское шоссе», — рассказала Atas.info Юлия.
Сибирячка пояснила, что все жильцы вчера буквально атаковали телефоны коммунальных служб, даже обращались в МЧС. Но помочь им никто не смог.
Дома утопают в воде и сегодня, 29 марта. Уже испорчена вся мебель и одежда.
Журналисту Atas.info не удалось дозвониться до УК таунхаусов на улице Центральная аллея. Поговорить удалось только с сотрудником строительной компании «Уютный», которая, как оказалось, не имеет отношения к жилым домам.
«Мы занимаемся только многоквартирными домами в этом районе, а таунхаусы вдоль дороги принадлежат другой компании. Люди сами оставляли снег возле домов, поэтому по весне он растаял и затопил все вокруг», - сказали специалисты, знающие о ситуации.