В коттеджном поселке под Новосибирском отключили питьевую воду после потопа

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 02:45
За последние дни в коттеджном поселке, где располагаются таунхаусы и трехэтажки, случился настоящий потоп. Талые воды затопили элитные таунхаусы – в некоторых домах вода лилась из унитаза, поэтому коммунальщики приняли решение отключить воду в микрорайоне «Уютный».
Местные жители жалуются на бездействие местной администрации, которая не организовала вывоз снега до весны, из-за чего поднялся уровень грунтовых вод.
А некоторые жильцы трехэтажек и вовсе откачивают воду в траншею, поэтому она льется к въезду в микрорайон. Или же не все жители таунхаусов вывозили снег со своей территории. Такие обвинения звучат в адрес друг друга.
Ранее журналист Atas.info дозвонился до сотрудника строительной компании «Уютный» и выяснил, причиной потопа стало то, что люди не чистили снег возле своих домов и по весне он просто растаял.