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Published Сегодня, 02:43

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Updated Сегодня, 02:45

В коттеджном поселке под Новосибирском отключили питьевую воду после потопа

30 марта 2023, 02:43
Фото: atas.info
Талая вода затопила дома, пришлось отключить питьевую воду
Из-за потопа в коттеджном поселке «Озерный» в пригороде Новосибирска коммунальщики отключили воду в домах. В затоплении территории местные жители винят местную администрацию и друг друга.

За последние дни в коттеджном поселке, где располагаются таунхаусы и трехэтажки, случился настоящий потоп. Талые воды затопили элитные таунхаусы – в некоторых домах вода лилась из унитаза, поэтому коммунальщики приняли решение отключить воду в микрорайоне «Уютный».

Местные жители жалуются на бездействие местной администрации, которая не организовала вывоз снега до весны, из-за чего поднялся уровень грунтовых вод.

А некоторые жильцы трехэтажек и вовсе откачивают воду в траншею, поэтому она льется к въезду в микрорайон. Или же не все жители таунхаусов вывозили снег со своей территории. Такие обвинения звучат в адрес друг друга.

Ранее журналист Atas.info дозвонился до сотрудника строительной компании «Уютный» и выяснил, причиной потопа стало то, что люди не чистили снег возле своих домов и по весне он просто растаял.

Таунхаусы затопило талой водой в поселке Озерный под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Вода#Отключение#Общество#Город#Новосибирск
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