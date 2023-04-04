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Published Сегодня, 02:33
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В общероссийском рейтинге качества городской среды по итогам 2022 года среди городов-миллионников Новосибирск занял 10 место, набрав 204 балла из 360 возможных. Аналогичные показатели у Челябинска. А вот Красноярск, с которым любят сравнивать Новосибирск, оказался на ступень ниже с 201 баллом. Еще один сибирский город, Омск, занял 15 строчку рейтинга.
Тройка российских лидеров выглядит предсказуемо: Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Годом ранее в аналогичном рейтинге Новосибирск занимал восьмое место. Но при этом набрал только 195 баллов. То есть, по экспертным оценкам, качество городской среды незначительно улучшилось, но в других мегаполисах динамика роста более заметна.
"Для всех информация к размышлению, есть над чем подумать. С Челябинском вместе по комфортной среде…", - обратился с тяжелым вздохом к своим подчиненным мэр Новосибирска во вторник, 4 апреля, в ходе аппаратного совещания.
При составлении рейтинга эксперты учитывают шесть типов городских пространств: жилой сектор, инфраструктура для деловой жизни и досуга, зеленые зоны, уличную инфраструктуру, набережные и пространство города в целом. Каждый критерий оценивают по шести параметрам: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.