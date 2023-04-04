В общероссийском рейтинге качества городской среды по итогам 2022 года среди городов-миллионников Новосибирск занял 10 место, набрав 204 балла из 360 возможных. Аналогичные показатели у Челябинска. А вот Красноярск, с которым любят сравнивать Новосибирск, оказался на ступень ниже с 201 баллом. Еще один сибирский город, Омск, занял 15 строчку рейтинга.