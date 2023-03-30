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Published Сегодня, 04:41

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Updated Сегодня, 04:43

Новосибирск попал в ТОП-5 городов с самыми красивыми балконами

30 марта 2023, 04:41
Фото: atas.info
Новосибирск на 4 месте в рейтинге красивых балконов
Самые красивые дома с балконами – в Новосибирске. По версии рейтинга ВсеИнструменты.ру, столица Сибири заняла 4-е место.

Россиян спросили, в каких городах самые красивые балконы. Лидером оказался Санкт-Петербург, набрав 19% голосов, затем второе место заняла Москва с 17%, а в ТОП-3 попал Калининград с 10%. Новосибирск же набрал 7% голосов.

Примечательно, но 71% опрошенных россиян сошлись во мнении, что балконы в многоэтажках должны быть в едином стиле дома, а вот 41% уверены, что балконы и вовсе портят вид здания.

Еще одним интересным фактом является то, что 14% опрошенных считают балконы безвкусицей. Напомним, что ранее Новосибирск попал в число городов-аутсайдеров в экологическом рейтинге России. 

Новосибирск стал аутсайдером в экологическом рейтинге России
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#Дом#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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