Новосибирск попал в ТОП-5 городов с самыми красивыми балконами

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Россиян спросили, в каких городах самые красивые балконы. Лидером оказался Санкт-Петербург, набрав 19% голосов, затем второе место заняла Москва с 17%, а в ТОП-3 попал Калининград с 10%. Новосибирск же набрал 7% голосов.
Примечательно, но 71% опрошенных россиян сошлись во мнении, что балконы в многоэтажках должны быть в едином стиле дома, а вот 41% уверены, что балконы и вовсе портят вид здания.
Еще одним интересным фактом является то, что 14% опрошенных считают балконы безвкусицей. Напомним, что ранее Новосибирск попал в число городов-аутсайдеров в экологическом рейтинге России.