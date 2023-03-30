Новосибирск стал аутсайдером в экологическом рейтинге России

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Published Сегодня, 01:36
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В исследовании рассматривали российские города и такие показатели, как природоохрана, промышленно-экологический и социально-экологический индекс. Новосибирск оказался в аутсайдерах (находится в конце рейтинга, отстает от остальных), заняв 76-е место. В 2020–2021 годах столица Сибири занимала 65 место. А вот самые лучшие позиции у Тамбовской области. Также в десятку лучших регионов по экологии вошли:
Замкнули рейтинг отстающих следующие регионы:
Как отметил руководитель «Зелёного патруля» Андрей Нагибин, все регионы России имеют по итогам 2022 года сводный экологический индекс выше 50 из 100. В целом, экологическая ситуация в регионах страны «удовлетворительная» и «хорошая». Стоит отметить, что в Новосибирске часто объявляют так называемый режим «черного неба» — это когда в городе есть смог и становится затруднительно дышать.