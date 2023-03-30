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Новосибирск стал аутсайдером в экологическом рейтинге России

30 марта 2023, 01:36
Фото: atas.info
Новосибирск спустился в ежегодном рейтинге еще ниже - на 76 место
«Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам прошедшей зимы и 2022 года в целом обнародовала Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль». Новосибирск вновь оказался в аутсайдерах.

В исследовании рассматривали российские города и такие показатели, как природоохрана, промышленно-экологический и социально-экологический индекс. Новосибирск оказался в аутсайдерах (находится в конце рейтинга, отстает от остальных), заняв 76-е место. В 2020–2021 годах столица Сибири занимала 65 место. А вот самые лучшие позиции у Тамбовской области. Также в десятку лучших регионов по экологии вошли:

  1. Белгородская область
  2. Республика Алтай
  3. Курская область
  4. Москва
  5. Чеченская Республика
  6. Чувашская Республика
  7. Калужская область
  8. Чукотский АО
  9. Костромская область

 

Замкнули рейтинг отстающих следующие регионы:

  1. Новосибирская область
  2. Республика Саха (Якутия)
  3. Севастополь
  4. Иркутская область
  5. Приморский край
  6. Красноярский край
  7. Свердловская область
  8. Забайкальский край
  9. Челябинская область
  10. Омская область

Как отметил руководитель «Зелёного патруля» Андрей Нагибин, все регионы России имеют по итогам 2022 года сводный экологический индекс выше 50 из 100. В целом, экологическая ситуация в регионах страны «удовлетворительная» и «хорошая». Стоит отметить, что в Новосибирске часто объявляют так называемый режим «черного неба» — это когда в городе есть смог и становится затруднительно дышать.

Черный февраль: в Новосибирске опять объявили режим «черного неба»
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#Эмилия Губарева#Экология#Рейтинг#Общество#Город#Погода#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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