Новосибирск стал аутсайдером в экологическом рейтинге России

Как отметил руководитель «Зелёного патруля» Андрей Нагибин, все регионы России имеют по итогам 2022 года сводный экологический индекс выше 50 из 100. В целом, экологическая ситуация в регионах страны «удовлетворительная» и «хорошая». Стоит отметить, что в Новосибирске часто объявляют так называемый режим «черного неба» — это когда в городе есть смог и становится затруднительно дышать.