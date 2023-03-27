Отремонтировать 61 объект за 6 млрд рублей планируют в Новосибирске и области в 2023 году. Какие дороги и улицы приведут в порядок, рассказал министр транспорта Анатолий Костылевский на оперативном заседании 27 марта.

Капитальный ремонт продолжат на аварийных мостах через реку Ирмень и Шарап. Последняя переправа – одна из самых старых в регионе, была открыта в 1968 году. «Также в нормативное состояние приведут основные магистрали «Новосибирск – Кочки – Павлодар», «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий», «Чаны-Венгерово-Кыштовка» и дороги в Карасук, Здвинское. На содержание предусмотрено около 6 млрд рублей», - доложил губернатору Костылевский. По словам главы Минтранса региона, всего отремонтируют в области 61 объект, 250 км трасс. На работы направят 6 млрд рублей. «В Новосибирске отремонтируют улицу Ипподромскую, Учительскую, Трикотажную, Матросскую, Большую, Народную, Кропоткина, Проспект Строителей и другие объекты общей протяженностью около 50 км», - отметил министр. Кроме того, 56 млн рублей выделят наукограду Кольцово на строительство двух автомобильных проездов в центр СКИФ. В Краснообске запланировано возведение объездных улиц Центральной и Восточной.