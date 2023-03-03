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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Новосибирске ямы на Димитровском мосту залатают до 7 марта

3 марта 2023, 10:10
Фото: atas.info
Димитровский мост в Новосибирске отремонтируют до 7 марта 2023 года
Димитровский мост в Новосибирске планируют отремонтировать до 7 марта 2023 года. Об этом сообщили в мэрии города.

Дорожники залатают ямы на участке 600 кв.м. А после МКУ «Гормост» начнет разрабатывать смету для масштабного ремонта переправы.

Как отметил глава управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов, Димитровский мост нуждается в ремонте уже много лет. Водители регулярно жалуются на разрушенное покрытие.

По его словам, из-за того, что вода скапливается в нижних слоях асфальта идут трещины в верхних. Ситуация ухудшится с приходом дождей и плюсовых температур.

Сейчас изъяны на мосту устраняют МКУ «ДЭУ № 1». Но это поддерживающий ремонт, а не глобальный.

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#Алина Шефер#Дмитровский мост#Ремонт#Ямы#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги
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