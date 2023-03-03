В Новосибирске ямы на Димитровском мосту залатают до 7 марта

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Дорожники залатают ямы на участке 600 кв.м. А после МКУ «Гормост» начнет разрабатывать смету для масштабного ремонта переправы.
Как отметил глава управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов, Димитровский мост нуждается в ремонте уже много лет. Водители регулярно жалуются на разрушенное покрытие.
По его словам, из-за того, что вода скапливается в нижних слоях асфальта идут трещины в верхних. Ситуация ухудшится с приходом дождей и плюсовых температур.
Сейчас изъяны на мосту устраняют МКУ «ДЭУ № 1». Но это поддерживающий ремонт, а не глобальный.