Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Дорогу длиной 4,3 км предлагают отремонтировать почти 340 млн рублей. Часть трассы проходит через населенный пункт, итоги конкурса подведут 15 марта.
Закончить работы должны в октябре 2023 года с окончанием строительного сезона.
По условиям конкурсной документации, подрядчик должен обеспечить шестилетнюю гарантию на верхний слой асфальта, пять лет — гарантия на нижний слой дорожного пирога и дорожные знаки.
Для пешеходов обновят тротуары и остановочные карманы вместе с павильонами.
Ранее в феврале началось строительство трансграничной трассы из Новосибирска в китайский город Урумчи. Дорога длиной 745 километров свяжет территории Монголии, Китая и России, облегчит логистику между странами и снизит цены.