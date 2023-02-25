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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В Новосибирске отремонтируют дорогу на Каменку за 300 млн рублей

Сегодня, 08:15
Власти Новосибирской области объявили тендер на ремонт региональной трассы между областным центром и Каменкой.

Дорогу длиной 4,3 км предлагают отремонтировать почти 340 млн рублей. Часть трассы проходит через населенный пункт, итоги конкурса подведут 15 марта.

Закончить работы должны в октябре 2023 года с окончанием строительного сезона.

По условиям конкурсной документации, подрядчик должен обеспечить шестилетнюю гарантию на верхний слой асфальта, пять лет — гарантия на нижний слой дорожного пирога и дорожные знаки.

Для пешеходов обновят тротуары и остановочные карманы вместе с павильонами.

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Ранее в феврале началось строительство трансграничной трассы из Новосибирска в китайский город Урумчи. Дорога длиной 745 километров свяжет территории Монголии, Китая и России, облегчит логистику между странами и снизит цены.

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#Дмитрий Зайцев#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Дороги#Строительство#Ремонт
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