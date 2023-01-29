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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

7 млн рублей выделили на годовой ремонт светофоров в Новосибирске

29 января 2023, 05:54
Фото: 1MI
Подать заявку на конкурс можно до 3 февраля
В Новосибирске ищут организацию, которая будет год обслуживать и ремонтировать городские светофоры. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок.

Компанию для обслуживания светофоров в Новосибирске ищет Городской центр организации дорожного движения. Из документации следует, что организация обязана ремонтировать и обслуживать 148 светофоров. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года.

В обязанности компании, которая победит в конкурсе, входит следующее: ежемесячно протирать линзы светофоров, снимать показания счетчиков, чистить от пыли и грязи секции и ремонтировать, в случае необходимости.

7 млн рублей выделят из городского бюджета. Поучаствовать в аукционе можно до 3 февраля.

Доступ к кнопке светофора расчистили после вмешательства прокуратуры
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Напомним, что ранее в Новосибирске пешеходы не могли дотянуться до кнопки регулирования. После вмешательства прокуратуры наледь убрали. 

#Эмилия Губарева#Госзакупки#Светофор#Город#Транспорт#Новосибирск
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