Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Компанию для обслуживания светофоров в Новосибирске ищет Городской центр организации дорожного движения. Из документации следует, что организация обязана ремонтировать и обслуживать 148 светофоров. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года.
В обязанности компании, которая победит в конкурсе, входит следующее: ежемесячно протирать линзы светофоров, снимать показания счетчиков, чистить от пыли и грязи секции и ремонтировать, в случае необходимости.
7 млн рублей выделят из городского бюджета. Поучаствовать в аукционе можно до 3 февраля.
Напомним, что ранее в Новосибирске пешеходы не могли дотянуться до кнопки регулирования. После вмешательства прокуратуры наледь убрали.