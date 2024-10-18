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Светофор

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Прокуратура заставила установить светофор на месте смертельного ДТП в Новосибирске
В Новосибирске установлен светофор на Выборной после смертельного ДТП, следует из сообщения пресс-службы областного надзорного органа.
18 октября, 07:53
Одного из обвиняемых в мошенничестве со светофорами заключили под домашний арест
По тому же делу задержали экс-начальника ГБУ НСО «СМЭУ» Дмитрия Мальцева.
17 апреля, 08:41
2023
Виновник ДТП, протаранив автомобиль на Красном проспекте, скрылся в сторону мэрии
Водитель микроавтобуса Toyota Noah врезался в автомобиль Skoda Rapid, проехав на красный свет.
12 ноября 2023, 06:16
«Дети не выживут»: новосибирцы опасаются за жизнь на опасном участке дороги
21 сентября 2023, 11:12
Первый велосветофор появился в Новосибирске — как он работает
В Новосибирске установлен первый светофор для велосипедистов на Морском проспекте в Академгородке.
9 августа 2023, 03:07
На перекрестке рядом с гимназией №12 установят светофоры и отремонтируют тротуары
14 июля 2023, 08:36
В Новосибирске новые светофоры появятся на четырех улицах
Светофоры установят на четырех улицах Новосибирска до конца ноября 2023 года. Об этом гласит информация с портала госзакупок.
30 июня 2023, 14:21
В центре Новосибирска четыре светофора изменили режим работы
Светофоры изменили режим работы на четырех перекрестках в Новосибирске. Читатели Atas.info жалуются, что нововведения провоцируют пробки в центре города.
10 апреля 2023, 02:28
Хаос на перекрестке с новым режимом работы светофора возмутил автомобилистов
20 марта 2023, 09:24
В Новосибирске установили говорящий светофор на улице Гоголя
7 февраля 2023, 01:22
7 млн рублей выделили на годовой ремонт светофоров в Новосибирске
В Новосибирске ищут организацию, которая будет год обслуживать и ремонтировать городские светофоры. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок.
29 января 2023, 05:54
Доступ к кнопке светофора расчистили после вмешательства прокуратуры
25 января 2023, 12:06
2022
«У меня истерика»: новосибирцы пожаловались на светофор, который не работает полгода
15 декабря 2022, 05:52
Новосибирцы массово проехали на красный свет
Видео из Новосибирска, на котором сразу пять автомобилей пересекают перекресток на запрещающий сигнал светофора, опубликовано в ВК-паблике “АСТ-54”.
24 октября 2022, 10:21
В Новосибирске установят три новых светофора
24 сентября 2022, 02:38

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