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Авария на Красном проспекте в Новосибирске - водитель скрылся с места ДТП

Виновник ДТП, протаранив автомобиль, на Красном проспекте скрылся в сторону мэрии

12 ноября 2023, 06:16
Фото: Группа "Вконтакте" АСТ-54
Авария на Красном проспекте в Новосибирске - водитель скрылся с места ДТП
Водитель микроавтобуса Toyota Noah врезался в автомобиль Skoda Rapid, проехав на красный свет.

На Красном проспекте возле филармонии водитель микроавтобуса Toyota Noah проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего въехал в серый автомобиль Skoda Rapid. У пострадавшего травмирована грудная клетка и нога в коленном суставе. Виновник происшествия скрылся с места ДТП в сторону здания мэрии.

Также прошедшей ночью водители двух хэтчбеков не поделили перекресток Гребенщикова и Тюленина — авария произошла, когда светофоры работали в режиме «мигающий жёлтый».

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Светофор
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