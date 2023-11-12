Виновник ДТП, протаранив автомобиль, на Красном проспекте скрылся в сторону мэрии

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:34
На Красном проспекте возле филармонии водитель микроавтобуса Toyota Noah проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего въехал в серый автомобиль Skoda Rapid. У пострадавшего травмирована грудная клетка и нога в коленном суставе. Виновник происшествия скрылся с места ДТП в сторону здания мэрии.
Также прошедшей ночью водители двух хэтчбеков не поделили перекресток Гребенщикова и Тюленина — авария произошла, когда светофоры работали в режиме «мигающий жёлтый».
В Новосибирске после ДТП скончалась 82-летняя женщина.