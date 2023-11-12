Виновник ДТП, протаранив автомобиль, на Красном проспекте скрылся в сторону мэрии

На Красном проспекте возле филармонии водитель микроавтобуса Toyota Noah проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего въехал в серый автомобиль Skoda Rapid. У пострадавшего травмирована грудная клетка и нога в коленном суставе. Виновник происшествия скрылся с места ДТП в сторону здания мэрии.