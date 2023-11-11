82-летняя пенсионерка скончалась в больнице после ДТП в Новосибирске

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В пятницу вечером, 10 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие в Дзержинском районе Новосибирска.
В результате аварии 82-летняя женщина получила серьезные травмы. Она была доставлена в больницу, но некоторое время спустя скончалась.
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в 18:35 на улице Авиастроителей возле дома №13. В это время водитель автомобиля «Тойота» наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщине была оказана помощь, но ее состояние оказалось критическим и она скончалась в больнице.