82-летняя пенсионерка скончалась в больнице после ДТП в Новосибирске

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в 18:35 на улице Авиастроителей возле дома №13. В это время водитель автомобиля «Тойота» наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщине была оказана помощь, но ее состояние оказалось критическим и она скончалась в больнице.