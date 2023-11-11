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82-летняя пенсионерка скончалась в больнице после ДТП в Новосибирске

82-летняя пенсионерка скончалась в больнице после ДТП в Новосибирске

11 ноября 2023, 09:00
Фото: ГИБДД по НСО
Автомобиль сбил 82-летнюю женщину в Дзержинском районе; после пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась, о чем сообщают в ГИБДД по НСО.

В пятницу вечером, 10 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие в Дзержинском районе Новосибирска.

В результате аварии 82-летняя женщина получила серьезные травмы. Она была доставлена в больницу, но некоторое время спустя скончалась.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в 18:35 на улице Авиастроителей возле дома №13. В это время водитель автомобиля «Тойота» наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщине была оказана помощь, но ее состояние оказалось критическим и она скончалась в больнице.

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