Пошла на обгон: в страшном ДТП в Новосибирской области погибла 28-летняя женщина

По предварительным данным ГИБДД, водитель Kia Sportage двигалась со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и решила совершить обгон, выехав на встречную полосу. В это время произошло столкновение с Infiniti QX70, управляемым женщиной 1998 года рождения.