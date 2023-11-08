Пошла на обгон: в страшном ДТП в Новосибирской области погибла 28-летняя женщина

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 01:20
В Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибла 28-летняя женщина, находившаяся за рулем Kia Sportage. Инцидент случился накануне 7 ноября около 19:30.
По предварительным данным ГИБДД, водитель Kia Sportage двигалась со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и решила совершить обгон, выехав на встречную полосу. В это время произошло столкновение с Infiniti QX70, управляемым женщиной 1998 года рождения.
В результате аварии Kia Sportage съехала в кювет, а водитель и пассажир Infiniti получили травмы. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства этой аварии.