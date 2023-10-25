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Posted 25 октября, 06:59

Published 25 октября, 06:59

Modified 25 октября, 07:01

Updated 25 октября, 07:01

Обвиняемого в смертельной аварии в центре Новосибирска оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО виновника смертельного ДТП в центре Новосибирска

25 октября 2023, 06:59
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Обвиняемого в смертельной аварии в центре Новосибирска оставили в СИЗО

В результате смертельной аварии, которая произошла около концертного комплекса Маяковского в Новосибирске, подозреваемого отправили в СИЗО, а вскоре ему продлили арест.

Как сообщается в пресс-службе суда, Илья Агеев совершил ДТП на перекрестке Красного проспекта и улицы Октябрьской в дневное время 20 августа.

В результате аварии на месте от полученных травм скончалась 23-летняя девушка-пешеход, а женщина-пешеход и мужчина-пассажир пострадавшего автомобиля были госпитализированы с различными травмами.

Агееву изначально была назначена мера пресечения в виде лишения свободы до 21 октября, а теперь он пробудет в СИЗО до 21 ноября 2023 года.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Суд#Сизо#Эмилия Губарева
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