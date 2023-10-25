Суд оставил в СИЗО виновника смертельного ДТП в центре Новосибирска

Posted 25 октября, 06:59
Published 25 октября, 06:59
Modified 25 октября, 07:01
Updated 25 октября, 07:01
Как сообщается в пресс-службе суда, Илья Агеев совершил ДТП на перекрестке Красного проспекта и улицы Октябрьской в дневное время 20 августа.
В результате аварии на месте от полученных травм скончалась 23-летняя девушка-пешеход, а женщина-пешеход и мужчина-пассажир пострадавшего автомобиля были госпитализированы с различными травмами.
Агееву изначально была назначена мера пресечения в виде лишения свободы до 21 октября, а теперь он пробудет в СИЗО до 21 ноября 2023 года.