На территории Хилокского торгового центра прошли антитеррористические мероприятия

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
«На территории Хилокского торгового центра проведены мероприятия по предотвращению экстремистских проявлений и террористических угроз. Проверено 89 иностранных граждан и лиц без гражданства, составлено 10 протоколов о нарушении режима пребывания и предоставления ложных сведений», — рассказал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании.
Также Андрей Кульков доложил об оперативной обстановке на территории Новосибирской области: «566 преступлений было зарегистрировано за прошедшую неделю, из них 167 преступлений с использованием информационных технологий, выявлено 90 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 60 фактов сбыта, изъято свыше 7 кг наркотических средств».
В Новосибирске полиция выявила телефонного террориста, который угрожал взорвать дом.