На территории Хилокского торгового центра прошли антитеррористические мероприятия

Также Андрей Кульков доложил об оперативной обстановке на территории Новосибирской области: «566 преступлений было зарегистрировано за прошедшую неделю, из них 167 преступлений с использованием информационных технологий, выявлено 90 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 60 фактов сбыта, изъято свыше 7 кг наркотических средств».