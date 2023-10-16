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Полицейские Новосибирской области провели профилактические мероприятия на территории Хилокского микрорайона.

На территории Хилокского торгового центра прошли антитеррористические мероприятия

16 октября 2023, 03:49
Фото: 1MI
Полицейские Новосибирской области провели профилактические мероприятия на территории Хилокского микрорайона.

Полицейские провели антитеррористические мероприятия в Хилокском ТЦ Новосибирска

О мероприятиях по предотвращению террористических угроз, проведенных на территории Хилокского торгового центра, рассказал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании.

«На территории Хилокского торгового центра проведены мероприятия по предотвращению экстремистских проявлений и террористических угроз. Проверено 89 иностранных граждан и лиц без гражданства, составлено 10 протоколов о нарушении режима пребывания и предоставления ложных сведений», — рассказал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании.

Также Андрей Кульков доложил об оперативной обстановке на территории Новосибирской области: «566 преступлений было зарегистрировано за прошедшую неделю, из них 167 преступлений с использованием информационных технологий, выявлено 90 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 60 фактов сбыта, изъято свыше 7 кг наркотических средств».

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