В Новосибирске раскрыли подробности массового ДТП с полицией

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Столкновение трех автомобилей произошло на Бердском шоссе. Сначала в «Мазду» врезалась ГАЗель, потом они зацепили проезжающую мимо патрульную машину.
«Аварию спровоцировал 41-летний водитель грузовика, который ехал в сторону улицы Электровозной. Никто не пострадал. ДТП оформлено с материальным ущербом», — сообщила подробности Наталья Жуласова, пресс-секретарь ГУ МВД региона.
Напомним, недавно в Новосибирске в ДТП попала машина скорой помощи. Она перевернулась на бок, когда в нее врезались две машины. Пострадали три человека.