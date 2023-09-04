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Published Сегодня, 07:59

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Подробности ДТП, в которое попала полиция

В Новосибирске раскрыли подробности массового ДТП с полицией

4 сентября 2023, 07:59
Фото: ГУ МВД НСО
Подробности ДТП, в которое попала полиция
Полицейский УАЗ «Патриот» попал в тройное ДТП в Новосибирске 4 сентября. Коллеги пострадавших рассказали, как это произошло.

Столкновение трех автомобилей произошло на Бердском шоссе. Сначала в «Мазду» врезалась ГАЗель, потом они зацепили проезжающую мимо патрульную машину.

«Аварию спровоцировал 41-летний водитель грузовика, который ехал в сторону улицы Электровозной. Никто не пострадал. ДТП оформлено с материальным ущербом», — сообщила подробности Наталья Жуласова, пресс-секретарь ГУ МВД региона.

Напомним, недавно в Новосибирске в ДТП попала машина скорой помощи. Она перевернулась на бок, когда в нее врезались две машины. Пострадали три человека.

Карета скорой помощи перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшие
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП#Полиция
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