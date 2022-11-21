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Машина полиции смялась в ДТП в новосибирском Академгородке

Сегодня, 09:00
Фото: ВК/АвтоБердск
Вероятно, в аварии пострадала машина ДПС

В Новосибирске произошло ДТП с участием полицейской машины

В Академгородке Новосибирска 21 ноября произошло ДТП, в котором получила повреждения машина полиции, об этом стало известно из ВК-группы «АвтоБердск».

Инцидент произошел н улице Иванова в Академгородке. На опубликованном фото заметно, что посреди дороги стоят два автомобиля, которые столкнулись друг с другом. Машину полиции развернуло после удара.

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Кто именно стал виновником ДТП – не уточняется, как и о возможных пострадавших. Новосибирцы в комментариях иронично восприняли ситуацию, пошутив, что экипаж ДПС ждать долго не придется.

Напомним, два тренера и основатели хоккейной школы «Сибирь Кидс» Максим Демаков и Сергей Локтионов погибли в ДТП на Северном объезде Новосибирска. 

#ДТП#Транспорт#Эмилия Губарева
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