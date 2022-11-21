Инцидент произошел н улице Иванова в Академгородке. На опубликованном фото заметно, что посреди дороги стоят два автомобиля, которые столкнулись друг с другом. Машину полиции развернуло после удара.
Кто именно стал виновником ДТП – не уточняется, как и о возможных пострадавших. Новосибирцы в комментариях иронично восприняли ситуацию, пошутив, что экипаж ДПС ждать долго не придется.
Напомним, два тренера и основатели хоккейной школы «Сибирь Кидс» Максим Демаков и Сергей Локтионов погибли в ДТП на Северном объезде Новосибирска.