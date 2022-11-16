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Два хоккейных тренера погибли в результате ДТП на Северном объезде

Сегодня, 13:31
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Автомобиль после аварии
Группа VK «Сибирская Хоккейная Лига (СХЛ)» в среду 16 ноября выпустила пост, оплакивающий потерю двух тренеров местной детской хоккейной школы.

В сообщении говорится, что погибших новосибирцев звали Сергей Локтионов и Максим Демаков. Оба они работал тренерами детской хоккейной школы «Sibir Kids». Подписчики сообщества выразили соболезнования по поводу гибели молодых людей в комментариях к посту.

«Вечная память нашему тренеру», — гласила одна из записей.

Ранее фотографии с места ДТП были опубликованы в VK-сообществе АСТ-54. В комментариях к сообщению уже тогда многие новосибирцы писали о том, что в автокатастрофе погибли тренеры по хоккею.

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#Новосибирск#Хоккейные тренера#Авария#Северный объезд#Общество#Город
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