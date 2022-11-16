Два хоккейных тренера погибли в результате ДТП на Северном объезде

В сообщении говорится, что погибших новосибирцев звали Сергей Локтионов и Максим Демаков. Оба они работал тренерами детской хоккейной школы «Sibir Kids». Подписчики сообщества выразили соболезнования по поводу гибели молодых людей в комментариях к посту.
«Вечная память нашему тренеру», — гласила одна из записей.
Ранее фотографии с места ДТП были опубликованы в VK-сообществе АСТ-54. В комментариях к сообщению уже тогда многие новосибирцы писали о том, что в автокатастрофе погибли тренеры по хоккею.