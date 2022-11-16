На Северном объезде в Новосибирске погибли водитель и пассажир автомобиля Mazda 6

Очевидцы утверждают, что автомобили столкнулись из-за ошибки водителя легковушки, который пошел на обгон. Он завершал маневр, но по встречной полосе двигался контейнеровоз Scana. Машины столкнулись и Mazda 6 оказалась в кювете.
Пресс-служба ГИБДД НСО подтвердила, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — это мужчины в возрасте 28 лет. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее сообщалось о смерти девочки четырнадцати лет после ДТП в Искитиме.