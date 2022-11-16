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На Северном объезде в Новосибирске погибли водитель и пассажир автомобиля Mazda 6

Сегодня, 07:35
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Авария
Смертельная авария произошла сегодня, в 9.30 утра, на 42 километре Северного обхода недалеко от поворота на Красный Яр.
Сюжет
ДТП
Очевидцы утверждают, что автомобили столкнулись из-за ошибки водителя легковушки, который пошел на обгон. Он завершал маневр, но по встречной полосе двигался контейнеровоз Scana. Машины столкнулись и Mazda 6 оказалась в кювете.
Пресс-служба ГИБДД НСО подтвердила, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — это мужчины в возрасте 28 лет. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее сообщалось о смерти девочки четырнадцати лет после ДТП в Искитиме.
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#ДТП#Общество#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Северный обход#Авария
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