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Насмерть сбивший девочек в Искитиме водитель даже не извинился

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI
ДТП

Отец погибших в ДТП в Искитиме девочек: никаких извинений не поступало

Евгений Берсенев, отец двух девочек, которые вместе с матерью погибли под колесами в Искитиме, рассказал журналистам “Сиб.фм”, что не получил “никаких извинений” ни от пожилого виновника ДТП, ни от его родственников.
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ДТП

“Водитель на меня не выходил. Ни его родственники, ни его семья со мной не связались. Никаких извинений не поступало. Пусть теперь живёт с этим и мучается”, - возмущается убитый горем родитель.

Евгений говорит, что пока не до конца осознал произошедшее. У него остались двое детей, сейчас семья “на автопилоте” занимается организацией похорон старшей дочери и матери. Младшую дочь похоронили в минувшую пятницу. Издание отмечает, что пострадавшим помогают неравнодушные люди, в частности, организован сбор средств.

После похорон Евгений намерен «плотно заниматься уголовным делом», чтобы наказать устроившего ДТП пенсионера по всей строгости закона.

«В голове не укладывается, как такое вообще могло произойти. Очевидцы рассказывали, что встречная машина пропускала супругу с девочками. Как их не увидел этот – не понятно», - негодует отец семейства.

Вчера стало известно, что 13 ноября в Новосибирской больнице умерла старшая дочь Евгения.

Мать с девочками сбили 9 ноября на пешеходном переходе на проспекте Юбилейном. Женщину и старшую дочь госпитализировали с травмами, младшая скончалась на месте.

«За рулем «Хонды» находился мужчина в возрасте 70 лет. На месте его проверили на опьянение – он оказался трезв. При каких обстоятельствах авария произошла выясняют», - сообщили в управлении МВД по НСО.

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#Общество#Автоавария#Девочки#Отец#Извинения#Происшествия#Транспорт#ДТП#Искитим
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