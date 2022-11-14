Скончались все пострадавшие в ДТП в Искитиме

Таким образом число жертв ДТП увеличилось до трех человек - ранее скончались мама и двухлетняя сестра девочки.
Семья попала под колеса на пешеходном переходе на проспекте Юбилейном. Женщину и старшую дочь госпитализировали с травмами, младшая скончалась на месте.
«За рулем «Хонды» находился мужчина в возрасте 70 лет. На месте его проверили на опьянение – он оказался трезв. При каких обстоятельствах авария произошла выясняют», - сообщили в управлении МВД по НСО.
Сегодня утром под Новосибирском произошло тройное ДТП с участием грузовиков и пассажирского автобуса, есть пострадавшие.