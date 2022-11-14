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Скончались все пострадавшие в ДТП в Искитиме

Сегодня, 11:44
Фото: atas.info
Скорая помощь

Сбитая в Искитиме четырехлетняя девочка умерла в больнице

В новосибирской больнице накануне умерла четырехлетняя девочка, пострадавшая в автоаварии в Искитиме 9 ноября, сообщает в понедельник НГС со ссылкой на региональный Минздрав.
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ДТП

Таким образом число жертв ДТП увеличилось до трех человек - ранее скончались мама и двухлетняя сестра девочки.

Семья попала под колеса на пешеходном переходе на проспекте Юбилейном. Женщину и старшую дочь госпитализировали с травмами, младшая скончалась на месте.

«За рулем «Хонды» находился мужчина в возрасте 70 лет. На месте его проверили на опьянение – он оказался трезв. При каких обстоятельствах авария произошла выясняют», - сообщили в управлении МВД по НСО.

Сегодня утром под Новосибирском произошло тройное ДТП с участием грузовиков и пассажирского автобуса, есть пострадавшие. 

Автобус протаранил грузовые автомобили под Новосибирском – 10 пострадавших пассажиров
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#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Искитим#ДТП#Девочка#Смерть
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