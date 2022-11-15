Новосибирцы пожаловались на разлив трансформаторного масла

«Вероятно, сотрудники РЭС во время выполнения работ повредили емкость, где хранилось масло. Разлив произошел на грунт, на мой взгляд, площадь разлива примерно 50 квадратных метров», — рассказал собеседник НГС.



Он добавил, что «Новосибирские городские электрические сети» прислали на место аварии трактор, который должен был ликвидировать разлив, масло также собирали лопатами. Ничего не получилось.



«Ночью шел дождь, сегодня у нас остались лужи масла, стоит ужасный запах. Это токсичное вещество, а у всех дети, масло растекается, дорога в разводах. Я сам не могу заехать домой во двор, потому что тогда масло попадет на тротуарную плитку», — пожаловался мужчина.



Он подчеркнул, что многие местные жители не подключены к городскому водопроводу, «поэтому они пользуются грунтовыми водами, если масло попадет в грунт, то ничего хорошего не будет».



Люди вызывали МЧС, но спасатели не стали смывать загрязнитель, так как рядом пойма реки Ельцовки-1 и Обь.