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В Новосибирске накажут председателя ТСЖ, лишившую света слепую пенсионерку

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Распределительный щит
Председатель новосибирского ТСЖ незаконно отключила свет 79-летней незрячей пенсионерке, женщина месяц жила без света. Электроснабжение вернули, а председателя теперь привлекают за самоуправство.

“В нарушение требований закона председатель правления ТСЖ самовольно отключила электроэнергию в квартире пожилой женщины. Полицией составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ за самоуправство”, - сообщили в региональной прокуратуре.

Свет отключили из-за долгов по коммунальным платежам, кроме пострадавшей в квартире прописаны ее сын и дочь, которая не оплатила свою часть счета.

“За себя и сына исправно оплачивал коммунальные платежи, но моя сестра — частично. (...) Был небольшой долг по электроэнергии, но основной – около 17 тысяч за капитальный ремонт. Но это же не повод оставлять беспомощного человека без электричества, — рассказал “Горсайту” сын пенсионерки.

Ранее мастер по ремонту телефонов обманул 80-летнюю женщину в Новосибирске. Он настроил ей интернет и установил приложения на мобильный за 32 тыс. рублей.

В Новосибирске пенсионерке настроили мобильный интернет за 32 тысячи рублей
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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Пенсионерка#ТСЖ#Свет#Отключение
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