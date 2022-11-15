В Новосибирске накажут председателя ТСЖ, лишившую света слепую пенсионерку

“За себя и сына исправно оплачивал коммунальные платежи, но моя сестра — частично. (...) Был небольшой долг по электроэнергии, но основной – около 17 тысяч за капитальный ремонт. Но это же не повод оставлять беспомощного человека без электричества, — рассказал “Горсайту” сын пенсионерки.