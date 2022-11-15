В Новосибирске накажут председателя ТСЖ, лишившую света слепую пенсионерку

“В нарушение требований закона председатель правления ТСЖ самовольно отключила электроэнергию в квартире пожилой женщины. Полицией составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ за самоуправство”, - сообщили в региональной прокуратуре.
Свет отключили из-за долгов по коммунальным платежам, кроме пострадавшей в квартире прописаны ее сын и дочь, которая не оплатила свою часть счета.
“За себя и сына исправно оплачивал коммунальные платежи, но моя сестра — частично. (...) Был небольшой долг по электроэнергии, но основной – около 17 тысяч за капитальный ремонт. Но это же не повод оставлять беспомощного человека без электричества, — рассказал “Горсайту” сын пенсионерки.
Ранее мастер по ремонту телефонов обманул 80-летнюю женщину в Новосибирске. Он настроил ей интернет и установил приложения на мобильный за 32 тыс. рублей.