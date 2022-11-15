Минтранс назвал самые проблемные дороги в Новосибирской области

Самыми проблемными дорогами остаются: «Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)» протяженностью 9,7 км, а также участок дороги «14 км а/д "К-05" - Петраки - Городище» протяжённостью 7,6 км и участок «70 км а/д "К-12" - Пихтовка – Пономаревка» протяженностью 6,5 км.
Эти автодороги отремонтируют в 2023 году. В 2022 году были проделаны работы над участками трассы «Новосибирск - Кочки – Павлодар». Там отремонтировали 80 км. В 2023 году продолжат работы по трем участкам данной трассы протяженностью 18,2 км.
В текущем году работы велись на четырех объектах. Так, было произведено капитальное строительство «Мостового перехода через реку Обь в створе улице Ипподромской.
Кроме этого, строилась дорога «Барышево-Орловка-Кольцово», а также было строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста.
Еще одно строительство автомобильной дороги осуществлялось от улицы Немировича - Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены». Работы не закончены и продолжаются.