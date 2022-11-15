Минтранс назвал самые проблемные дороги в Новосибирской области

Эти автодороги отремонтируют в 2023 году. В 2022 году были проделаны работы над участками трассы «Новосибирск - Кочки – Павлодар». Там отремонтировали 80 км. В 2023 году продолжат работы по трем участкам данной трассы протяженностью 18,2 км.