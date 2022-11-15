atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Самые убитые дороги в Новосибирской области – ответ Минтранса

Сегодня, 06:40
Фото: atas.info
Строительство некоторых объектов будет продолжаться

Минтранс назвал самые проблемные дороги в Новосибирской области

Стало известно, какие дороги отремонтируют в 2023 году в Новосибирской области. Об этом Atas.info сообщили в министерстве строительства правительства региона.

Проблемные дороги в Новосибирской области в 2022 году

Самыми проблемными дорогами остаются: «Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)» протяженностью 9,7 км, а также участок дороги «14 км а/д "К-05" - Петраки - Городище» протяжённостью 7,6 км и участок «70 км а/д "К-12" - Пихтовка – Пономаревка» протяженностью 6,5 км.

Эти автодороги отремонтируют в 2023 году. В 2022 году были проделаны работы над участками трассы «Новосибирск - Кочки – Павлодар». Там отремонтировали 80 км. В 2023 году продолжат работы по трем участкам данной трассы протяженностью 18,2 км.

 

Ипподромская магистраль
Фото: atas.info

Какие дороги построили в Новосибирской области в 2022 году

В текущем году работы велись на четырех объектах. Так, было произведено капитальное строительство «Мостового перехода через реку Обь в створе улице Ипподромской.

Кроме этого, строилась дорога «Барышево-Орловка-Кольцово», а также было строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста.

Еще одно строительство автомобильной дороги осуществлялось от улицы Немировича - Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены». Работы не закончены и продолжаются.

Компании Кулиджаняна и Гусейнова срывают сроки ремонта дорог-2022 в Новосибирске
Узнать подробнее
 
Срок окончания ремонта моста на улице Сибревкома сорвали на 25 дней. Сначала окончание ремонта было запланировано на 15 октября, потом на конец месяца, а затем на 20 ноября. 
#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Новосибирская область#Дорога
Подпишитесь
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
Вчера, 17:45
Население Земли почти достигло 8 млрд человек – взгляд из Новосибирска
Сегодня, 05:01
Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день
Вчера, 17:56
В Неудачино живет редкая община меннонитов – кто они
Сегодня, 10:18
Страшные морозы нагрянут в Новосибирск в декабре-2022
Сегодня, 08:16
«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре
Вчера, 18:15