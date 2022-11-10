Старейший мост на улице Сибревкома в Новосибирске начали ремонтировать в апреле-2022. Сроки сдачи переносили несколько раз. Сначала окончание ремонта было запланировано на 15 октября, потом на конец месяца, но даже в ноябре переправу до сих пор не отремонтировали. Отметим, что 7 ноября историческому мосту исполнилось 96 лет.