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Стало известно, когда закончат ремонт на мосту Сибревкома в Новосибирске

Сегодня, 05:35
Фото: atas.info
Вот так выглядит мост на Сибревкома сейчас
Срок окончания ремонта моста на улице Сибревкома сорвали на 25 дней, о чем заявили Atas.info в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Старейший мост на улице Сибревкома в Новосибирске начали ремонтировать в апреле-2022. Сроки сдачи переносили несколько раз. Сначала окончание ремонта было запланировано на 15 октября, потом на конец месяца, но даже в ноябре переправу до сих пор не отремонтировали. Отметим, что 7 ноября историческому мосту исполнилось 96 лет.

Стоимость всех работ оценили в 50 млн рублей. В организации-подрядчике заявляли, что во время проведения работ строители обнаружили дефекты, неучтенные в проекте, а именно была нарушена внутренняя гидроизоляция. Тогда приняли решение вскрывать все и ремонтировать с нуля, поэтому из-за внеплановых работ произошло отставание по срокам, но не такое значительное.

 

Паспорт объекта
Фото: atas.info

Как удалось узнать Atas.info от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, готовность моста составляет – 95%. Отставание от графика на 25 дней. Приемка работ планируется 20 ноября-2022.

В настоящий момент выполнены следующие работы в полном объеме:

  • перенос силового кабеля, перенос кабелей связи, произведен демонтаж; ограждений с установкой временного на период ремонта, бордюрного камня, асфальтобетонного покрытия, ремонт бетонных поверхностей пролётных строений полимерными составами, бетонирование новой мостовой плиты, ремонт опор полимерными составами с устройством гидроизоляции, произведена замена всех старых деформационных швов на новые, уложена тротуарная плитка и выполнено благоустройство территории.

К подрядчику будут применены штрафные санкции по завершению работ при
подписании актов приемки. Читайте также про историю строительства моста на Сибревкома. Стройка длилась с мая 1925 по ноябрь 1926 года для преодоления речки Каменки. Конструкция соединяла Центральный и Закаменский районы города.

Мост на Сибревкома в Новосибирске так и не открыли 7 ноября на 96-летие
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#2022
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