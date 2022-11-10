Старейший мост на улице Сибревкома в Новосибирске начали ремонтировать в апреле-2022. Сроки сдачи переносили несколько раз. Сначала окончание ремонта было запланировано на 15 октября, потом на конец месяца, но даже в ноябре переправу до сих пор не отремонтировали. Отметим, что 7 ноября историческому мосту исполнилось 96 лет.
Стоимость всех работ оценили в 50 млн рублей. В организации-подрядчике заявляли, что во время проведения работ строители обнаружили дефекты, неучтенные в проекте, а именно была нарушена внутренняя гидроизоляция. Тогда приняли решение вскрывать все и ремонтировать с нуля, поэтому из-за внеплановых работ произошло отставание по срокам, но не такое значительное.
Как удалось узнать Atas.info от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, готовность моста составляет – 95%. Отставание от графика на 25 дней. Приемка работ планируется 20 ноября-2022.
В настоящий момент выполнены следующие работы в полном объеме:
К подрядчику будут применены штрафные санкции по завершению работ при
подписании актов приемки. Читайте также про историю строительства моста на Сибревкома. Стройка длилась с мая 1925 по ноябрь 1926 года для преодоления речки Каменки. Конструкция соединяла Центральный и Закаменский районы города.