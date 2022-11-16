Дело водителя "Toyota", сбившего мальчика в Татарске, отправлено в суд

Напомним фабулу дела. 30 октября в Татарске 67-летний мужчина двигался на автомобиле «Тойота РАФ 4» по двору многоквартирного дома и наехал на шестилетнего мальчика. Водитель с места происшествия скрылся и ничего не сделал для оказания помощи пострадавшему ребенку.