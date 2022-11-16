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Дело водителя "Toyota", сбившего мальчика в Татарске, отправлено в суд

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI
Суд

Уголовное дело на водителя "Toyota", сбившего мальчика, завершено

Следственные органы собрали достаточную доказательную базу, обвинительное заключение утвердил и.о. Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области и дело направлено в суд.
Сюжет
ДТП

Напомним фабулу дела. 30 октября в Татарске 67-летний мужчина двигался на автомобиле «Тойота РАФ 4» по двору многоквартирного дома и наехал на шестилетнего мальчика. Водитель с места происшествия скрылся и ничего не сделал для оказания помощи пострадавшему ребенку.

Мальчик был доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. 

67-летнего жителя Татарска обвиняют в совершении преступления, предусмотренного 125 статьей УК РФ — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии.

Обвиняемый полностью признал вину в содеянном.

Ранее произошла авария на Северном объезде, унесшая жизни водителя и пассажира.

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