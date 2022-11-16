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В Бердянске водитель сбил девочку и скрылся: мать ребенка разыскивает очевидцев ДТП

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI
Пешеходный переход
Вчера на перекрестке улиц Ленина и Суворова легковой автомобиль сбил 10-летнюю школьницу.
Сюжет
ДТП

По словам матери, дочь шла из художественной школы в редакцию газеты «Бердские новости», где работает ее мать. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, услышала резкий визг тормозов и упала. Водитель остановился, вышел из машины, извинился и поинтересовался у ребенка — не нужно ли вызвать «Скорую». Девочка отказалась и автомобилист уехал.

Мать доставила дочь в районную  ЦРБ, ее обследовали и, к счастью, зафиксировали только ушибы. Сегодня ребенок отправился в школу. 

- Прошу откликнуться тех, кто стал свидетелем это ситуации, — обращается к бердчанам Елена Иванова, мать пострадавшей. 

Ранее дело мужчины, сбившего мальчика в Бердске, было направлено в суд.

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#Общество#Новосибирск#Бердск#ДТП#Водитель#Девочка
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