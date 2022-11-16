В Бердянске водитель сбил девочку и скрылся: мать ребенка разыскивает очевидцев ДТП

По словам матери, дочь шла из художественной школы в редакцию газеты «Бердские новости», где работает ее мать. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, услышала резкий визг тормозов и упала. Водитель остановился, вышел из машины, извинился и поинтересовался у ребенка — не нужно ли вызвать «Скорую». Девочка отказалась и автомобилист уехал.