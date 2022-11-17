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Два детских тренера по хоккею разбились на Северном объезде: новосибирцы о трагедии

Сегодня, 04:55
Фото: Лига Любительского Хоккея Новосибирска (ЛЛХН)/ВК
Хоккейные тренеры Максим Демаков и Сергей Локтионов погибли в ДТП в Новосибирске
Тренеры и основатели хоккейной школы «Сибирь Кидс» Максим Демаков и Сергей Локтионов погибли в ДТП на Северном объезде Новосибирска в среду, 16 ноября. В соцсетях сибиряки приносят соболезнования родным и близким молодых парней.
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ДТП
«Царствие небесное. Очень хорошие были парни, замечательные тренера!!! Запомню вас улыбчивыми как всегда, как сегодня утром, мы вас будем помнить всегда»;
«Печально. Стойкости родным и близким в это тяжёлое время», - пишут новосибирцы в социальных сетях.

Очевидцы автокатастрофы рассказывают в пабликах, что мужчины выехали на автомобиле Mazda 6 на встречную полосу, по которой двигался грузовик. Их иномарку от удара занесло в кювет – там их нашли погибшими.

«Было просто ужасно и страшно…Месиво жуткое. Вот так в одну секунду оборвались жизни молодых парней», - пишут свидетели аварии.

Отметим, погибшие 28-летние мужчины работали тренерами по хоккею. Максим Демаков выступал в Лиге 2018-2019 гг. в составе команды «Кубометр», а Сергей Локтионов играл в этом сезоне за клуб «Романтик».

Ученики тренеров и их родители скорбят о потери таких профессионалов, как Максим и Сергей. Они приносят свои соболезнования родным и близким.

Два хоккейных тренера погибли в результате ДТП на Северном объезде
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Хоккей#Тренер
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