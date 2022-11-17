Два детских тренера по хоккею разбились на Северном объезде: новосибирцы о трагедии

«Царствие небесное. Очень хорошие были парни, замечательные тренера!!! Запомню вас улыбчивыми как всегда, как сегодня утром, мы вас будем помнить всегда»;
«Печально. Стойкости родным и близким в это тяжёлое время», - пишут новосибирцы в социальных сетях.
Очевидцы автокатастрофы рассказывают в пабликах, что мужчины выехали на автомобиле Mazda 6 на встречную полосу, по которой двигался грузовик. Их иномарку от удара занесло в кювет – там их нашли погибшими.
«Было просто ужасно и страшно…Месиво жуткое. Вот так в одну секунду оборвались жизни молодых парней», - пишут свидетели аварии.
Отметим, погибшие 28-летние мужчины работали тренерами по хоккею. Максим Демаков выступал в Лиге 2018-2019 гг. в составе команды «Кубометр», а Сергей Локтионов играл в этом сезоне за клуб «Романтик».
Ученики тренеров и их родители скорбят о потери таких профессионалов, как Максим и Сергей. Они приносят свои соболезнования родным и близким.