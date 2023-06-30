В Новосибирске новые светофоры появятся на четырех улицах

Новые светофоры планируются установить на улицах Арбузова, 10, Гребенщикова, 12, Красном проспекте, 322, а также на перекрестке улиц Кропоткина и Светлой. Подрядчик будет отвечать за монтаж и выполнение тестовых запусков.