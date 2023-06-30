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В Новосибирске новые светофоры появятся на четырех улицах

30 июня 2023, 14:21
Светофоры установят на четырех улицах Новосибирска до конца ноября 2023 года. Об этом гласит информация с портала госзакупок.

В настоящее время власти активно ищут подрядчика для выполнения этого проекта. За контракт будут готовы заплатить 10,3 млн рублей.

Новые светофоры планируются установить на улицах Арбузова, 10, Гребенщикова, 12, Красном проспекте, 322, а также на перекрестке улиц Кропоткина и Светлой. Подрядчик будет отвечать за монтаж и выполнение тестовых запусков.

Крайний срок подачи заявок на участие в аукционе — 10 июля. Работы хотят заверить до конца осени.

Напомним, ранее на нескольких улицах Новосибирска меняли режим работы светофоров. Это было неудачное решение, вызывало неудобство для водителей — возникали пробки. Спустя время прежний график вернули.

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#Светофор#Госзакупки#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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