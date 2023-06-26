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Машины с экипажами для депутатов Госдумы ищут в Новосибирске

26 июня 2023, 03:27
Фото: 1MI
Машины с водителями ищут в НСК

В Новосибирске ищут машины с экипажами для депутатов Госдумы

В Новосибирске ищут подрядчика для обеспечения автомобилями с экипажами для транспортного обслуживания депутатов Госдумы от региона. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

В Новосибирске объявлен аукцион на транспортное обслуживание депутатов Госдумы от Новосибирской области. Заказчиком выступает управление делами губернатора и регионального правительства, а за выполнение работы готовы заплатить 872 тысячи рублей подрядчику, следует из документации закупки.

Автомобили с экипажами должны быть готовы к работе по требованию в любой день недели и в любой точке региона. Подрядчик должен предоставлять до шести машин одновременно при необходимости. Ежедневно автомобили будут проходить предрейсовый техосмотр, а экипажи — медосмотр. Также водителям установлены требования делового дресс-кода и вежливого поведения с пассажирами.

Автомобили также должны соответствовать определенным стандартам: сохранять чистоту, отсутствие запаха алкоголя и табака. Оплата услуг подрядчика будет осуществляться на основе фактически оказанных услуг в рамках контракта до 30 ноября 2023 года.

#Эмилия Губарева#Госзакупки#Депутаты Госдумы#Подрядчик#Автомобили#ПДД#Транспорт#Новосибирск
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