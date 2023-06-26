Машины с экипажами для депутатов Госдумы ищут в Новосибирске

Автомобили с экипажами должны быть готовы к работе по требованию в любой день недели и в любой точке региона. Подрядчик должен предоставлять до шести машин одновременно при необходимости. Ежедневно автомобили будут проходить предрейсовый техосмотр, а экипажи — медосмотр. Также водителям установлены требования делового дресс-кода и вежливого поведения с пассажирами.