Машины с экипажами для депутатов Госдумы ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Новосибирске объявлен аукцион на транспортное обслуживание депутатов Госдумы от Новосибирской области. Заказчиком выступает управление делами губернатора и регионального правительства, а за выполнение работы готовы заплатить 872 тысячи рублей подрядчику, следует из документации закупки.
Автомобили с экипажами должны быть готовы к работе по требованию в любой день недели и в любой точке региона. Подрядчик должен предоставлять до шести машин одновременно при необходимости. Ежедневно автомобили будут проходить предрейсовый техосмотр, а экипажи — медосмотр. Также водителям установлены требования делового дресс-кода и вежливого поведения с пассажирами.
Автомобили также должны соответствовать определенным стандартам: сохранять чистоту, отсутствие запаха алкоголя и табака. Оплата услуг подрядчика будет осуществляться на основе фактически оказанных услуг в рамках контракта до 30 ноября 2023 года.