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Обветшавший пионерлагерь «Огонек» под Новосибирском снесут к ноябрю

24 мая 2023, 12:22
Фото: 1MI
Пионерлагерь снесут к ноябрю

Под Новосибирском к ноябрю снесут ветхий пионерлагерь «Орленок»

В Новосибирске ищут подрядчика на снос бывшего пионерлагеря «Огонек». Популярное в советские годы здание превратилось в руины.

Как сообщают «Новосибирские новости», областной центр развития творчества детей и юношества объявил конкурс на полный демонтаж восемнадцати зданий бывшего лагеря на территории возле станции Шелковичиха. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 31 мая. Начальная цена контракта составляет 2,5 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит полностью снести здания прачечной и медицинского изолятора, административный корпус и дом начальника лагеря, овощехранилище и склад. Под снос также пойдут четыре спальных корпуса, столовая с кухней и бассейн. Кроме того, демонтируют ограждение и четыре артезианские скважины. Работы необходимо завершить до 10 октября.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Госзакупки#Конкурс#Снос
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