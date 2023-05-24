Обветшавший пионерлагерь «Огонек» под Новосибирском снесут к ноябрю

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Как сообщают «Новосибирские новости», областной центр развития творчества детей и юношества объявил конкурс на полный демонтаж восемнадцати зданий бывшего лагеря на территории возле станции Шелковичиха. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 31 мая. Начальная цена контракта составляет 2,5 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит полностью снести здания прачечной и медицинского изолятора, административный корпус и дом начальника лагеря, овощехранилище и склад. Под снос также пойдут четыре спальных корпуса, столовая с кухней и бассейн. Кроме того, демонтируют ограждение и четыре артезианские скважины. Работы необходимо завершить до 10 октября.