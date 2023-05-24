Обветшавший пионерлагерь «Огонек» под Новосибирском снесут к ноябрю

Подрядчику предстоит полностью снести здания прачечной и медицинского изолятора, административный корпус и дом начальника лагеря, овощехранилище и склад. Под снос также пойдут четыре спальных корпуса, столовая с кухней и бассейн. Кроме того, демонтируют ограждение и четыре артезианские скважины. Работы необходимо завершить до 10 октября.